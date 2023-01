Waidhofner Georg Schlager: Mit 18 Jahren auf SPÖ-Liste

Der Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Waidhofen – Georg Schlager – ist mit seinen 18 Jahren der jüngste Kandidat für die Landtagswahl im Bezirk Waidhofen.

Den zweitjüngsten Kandidaten stellen die NEOS mit 2. Fabian Felsinger (20), gefolgt von der ÖVP mit Katharina Bartl (22), den Grünen mit Laura Ozlberger (23) und der FPÖ mit Jasmin Edlinger (24). Georg Schlager tritt als Jugendkandidat der SPÖ an. „Mein wichtigstes Anliegen ist es, die Interessen der Jugendlichen im Bezirk bestmöglich zu vertreten. Zum aktuellen Zeitpunkt kommen diese in der Landespolitik viel zu kurz“, stellt Schlager klar. Er wünsche sich vor allem, dass die Interessen und Sorgen der Jugendlichen endlich ernst genommen würden. In Zeiten von Rekordinflation und Krieg hätten diese mit Zukunftsängsten zu kämpfen.

„Statt Jugendliche im ‚Hotel Mama‘ einzubetonieren, braucht es günstige Startwohnungen in Waidhofen und in ganz Niederösterreich.“

„Die Inflation muss durch gezielte Maßnahmen wie Preisdeckelungen gesenkt werden. Statt Jugendliche im ‚Hotel Mama‘ einzubetonieren, braucht es günstige Startwohnungen in Waidhofen und in ganz Niederösterreich. Das Freizeitangebot muss stark erweitert werden, nicht zuletzt braucht es konsumfreie Jugendräume und andere Einrichtungen, damit Jugendliche und Kinder im Winter endlich selbstständig etwas unternehmen können“, fordert Schlager.

Ebenso seien bessere öffentliche Verkehrsverbindungen in Niederösterreich und auch eine bessere öffentliche Anbindung des Waldviertels an Westösterreich überfällig. Zudem sollte langfristig eine Wiederanbindung der Bezirkshauptstadt an das Schienennetz angestrebt werden. „Waidhofner, die in Oberösterreich oder Salzburg studieren, sind aktuell auf das Auto angewiesen, denn direkte schnelle Öffi-Verbindungen gibt es schlichtweg nicht. Günstige Öffitickets bringen nur wenig, wenn kein guter ÖPNV existiert“, stellt Schlager fest.

