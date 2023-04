In der Jugendstunde starteten die Jugendlichen mit der Ausbildung an den digitalen Funkgeräten. Doch während dieser interessanten Ausbildungseinheit kam Jugendbetreuerin Julia (alias Osterhase) mit süßen Geschenken vorbei und brachte damit so manches Lächeln auf die Lippen der Jugendlichen.

