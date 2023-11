875 Personen gaben bei Jugendumfrage ihre Wünsche bekannt

Bei der von Juni bis September 2023 durchgeführten Jugendumfrage mit dem Aufruf "Zukunft gestalten jetzt! Sag uns deine Meinung" gab es großes Interesse und rege Beteiligung, insgesamt nahmen 875 junge Menschen an der Umfrage teil.

Das Team rund um Stadtrat Markus Loydolt, Gemeinderätin Anja Gastinger und Theresa Gerstorfer (NÖ.Regional) freut sich, bei der Vorstellung der Ergebnisse am Dienstag, 14. November, um 16.30 Uhr, in der Sporthalle (Kegelbahn) einen Einblick geben zu können, was die Jugendlichen in Waidhofen bewegt.

Die Umfrage ergründete Hobbys, Aktivitäten und Interessen, die die Jugendlichen in ihrer Freizeit am meisten begeistern. Die Teilnehmer hatten die Gelegenheit, ihre Visionen für die Entwicklung von Waidhofen darzulegen und ihre Ideen für eine bessere Zukunft einzubringen. Weiters war auch die psychische Gesundheit Thema. Welche Unterstützung bzw. welche Ressourcen kann die Gemeinde für junge Menschen bereitstellen?

Im Anschluss an die Präsentation haben die Gäste die Möglichkeit, die Diskussion bei einer Runde Kegeln fortzusetzen und den Abend sportlich ausklingen zu lassen.

„Die Veranstaltung verspricht nicht nur Einblicke in die Gedanken und Wünsche der Jugendlichen in Waidhofen, sondern bietet auch Gelegenheit für den Dialog und den Austausch zwischen verschiedenen Altersgruppen. Die Stadtgemeinde Waidhofen nimmt die Anliegen der Jugendlichen ernst und setzt sich dafür ein, ihre Visionen und Bedürfnisse zu verwirklichen. Alle Jugendlichen und Interessierten sind herzlich eingeladen, an diesem aufschlussreichen Event teilzunehmen“, erklärt Bürgermeister Josef Ramharter.