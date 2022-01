Malakademie: Waidhofner Kids zeigen Werke

Zur Ausstellung in der „Galerie zum schrägen Vogel“ lädt die Malakademie Kids von Gerda Kohlmayr am kommenden Sonntag von 11 bis 19 Uhr. In der Vorwoche wurden dafür die letzten Vorbereitungen getroffen. Gezeigt werden Zeichnungen, Bilder und Drucke der aktuellen Teilnehmer und einiger ehemaliger Teilnehmer. Eigentlich hätte diese Ausstellung schon am 8. Dezember statttinden sollen, sie musste jedoch aufgrund des damals geltenden Lockdowns verschoben werden (die NÖN berichtete).

In der Malakadmie Kids können Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren, die Lust am freien Gestalten, Malen, Zeichnen, Filzen und Experimentieren mit Farben haben, ihre Kreativität unter Anleitung ausleben. Die Kurse finden wöchentlich mittwochs in der „Galerie zum schrägen Vogel“ statt und dauern zwei Stunden. „Wir haben zwei ebenerdige Räume und einen Innenhof im Freien zur Verfügung. So können wir den coronabedingt erforderlichen Abstand halten und, wenn es die Witterung erlaubt, auch im Freien arbeiten“, betont Gerda Kohlmayr.

Semesterstart im Februar für Kinder und Jugendliche

Die Malakademie Kids wird im Sommersemester 2022 ab 16. Februar stattfinden, mit kostenlosen Schnupperterminen am 16. und 23. Februar. Anders als im Wintersemester 2021, als die Gruppe für Jugendliche von 13 bis 19 Jahren nicht zustande kam, soll heuer wieder die Malakademie für Jugendliche angeboten werden. Start ist am Freitag, 18. Februar, Gratis-Schnupper-Termine gibt es am 18. Februar und 4. März.