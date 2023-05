Jugendblasorchester Waidhofen/Thaya bei Wettbewerb

Das Jugendblasorchester der Albert Reiter Musikschule der Stadtgemeinde Waidhofen/Thaya fuhr nach Rabenstein an der Pielach zum Jugendblasorchester-Wettbewerb des NÖ Blasmusikverbandes. Das Jugendblasorchester unter der Leitung von Philipp Gruber trat in der Stufe AJ an und wurde von der Jury mit 82,5 Punkten belohnt - das viertbeste Ergebnis in dieser Stufe. Begleitet wurden die Kinder von den Jugendreferenten des Blasorchesters und einigen Eltern.

Nach der Urkundenverleihung stand noch ein Ausflug in das Westerndorf „Greenhorn Hill“ mit Bogenschießen und Hufeisenwerfen am Programm.

Der nächste Auftritt des Jugendblasorchesters ist beim Frühjahrskonzert des Blasorchesters Waidhofen unter dem Motto „Made in Austria“ am Samstag, 20. Mai, um 19h im Stadtsaal Waidhofen/Thaya.

