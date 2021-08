2020 entschied man sich, die „Junge Uni“ nicht zu organisieren: Die Unsicherheit rund um Corona war doch zu groß. Philipp Lesiak, der die Außenstelle in Raabs des Ludwig Boltzmann-Instituts für Kriegsforschung leitet, bedauert dies bis heute. Aber er erzählt, dass die „Junge Uni Waldviertel-Vysočina“-Organisatoren noch im August des Vorjahres beschlossen: 2021 ziehen wir’s durch.

Und es gelang: „Die Kinder waren perfekt, es gab überhaupt keine Probleme“, erzählt Lesiak, dass die Corona-Richtlinien unter den österreichischen und tschechischen Teilnehmern in Fleisch und Blut übergegangen sind. Ein Wermutstropfen ist, dass die Teilnehmerzahl auf 52 nach unten sackte; üblicherweise melden sich über 100 Kinder für das grenzüberschreitende Bildungsprojekt an.

Lehrplan: Die Welt stand Kopf

Das Curriculum, also der Lehrplan, stand unter dem diesjährigen Titel „Die Welt steht Kopf“. Lesiak hielt selbst die Vorlesung „Pest, Cholera, Covid-19: Pandemien als ständige Begleiter der Menschheit“. Ulrike Mitterbauer, Managerin in der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, beantwortete die Frage: „Steht das Magnetfeld der Erde am Kopf?“

Welche Werkzeuge der Spion im Kalten Krieg anwandte, erläuterte Dieter Bacher vom Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung. Einer der Vortragenden war direkt aus Raabs: Franz Fischer erklärte, was der Klimawandel „mit unserem Wald und mit uns“ macht. Die Kinder bauten aber auch einen Roboter und probierten selbst den Kopfstand aus, um die Welt aus einer anderen Perspektive sehen zu können.

"Haben den richtigen Weg eingeschlagen"

Dass die grenzüberschreitenden Beziehungen zwischen dem Waldviertel und Vysočina nicht Kopf stehen, davon waren die Ehrengäste der Sponsion in der Vorwoche überzeugte. „Die Hauptaufgabe der ‚Jungen Uni’ war, die Völker wieder zu einer besseren Verständigung zu bringen. Wir haben gewusst, dass wir bei den Kindern beginnen müssen“, erklärte Kulturlandesrat Roman Fabeš (Vysočina). Die Tatsache, dass im ersten Jahrgang mehr österreichische Teilnehmer waren und jetzt fast ein ausgeglichenes Verhältnis erreicht ist, zeige: „Wir haben den richtigen Weg eingeschlagen.“

Für Jakub Novák, Gesandter der tschechischen Botschaft in Wien, ist das seit 2009 bestehende Projekt der zwei Regionen Waldviertel-Vysočina „einer der interessantesten, besten und fruchtbarsten Initiativen, die passenderweise in Raabs entstand“. Die Stadt hat eine große sprachliche Bedeutung für die Tschechen: Die Burg heißt „Rakoc“, daraus abgeleitet wird das Land hinter Raabs „Rakousko“ genannt – und das ist bis heute die tschechische Bezeichnung für ganz Österreich.

Mayer ist vom tschechischen Rückhalt beeindruckt

„Die tschechisch-österreichische Beziehung ist auf jeden Fall so fest gediegen, dass diese Welt nicht Kopf steht“, ergänzt Novák. „Die ‚Junge Uni‘ erfüllt ihren Zweck, nämlich das Abbauen von Barrieren. Wir sollten diesen Weg weitergehen“, betont Bürgermeister Rudolf Mayer (Raabs). Er findet den Rückhalt seitens der tschechischen Nachbarn sehr beeindruckend: Das zeige sich alleine darin, dass sowohl der Bildungslandesrat als auch der Kulturlandesrat aus der Region Vysočinabei der Sponsion dabei sind.

Jan Břížďala, der angesprochene Bildungslandesrat, geht in seiner Rede recht wissenschaftlich vor: Er habe als Mathematiker, Physiker und Pädagoge überprüft, dass 52 Jungstudierende angemeldet waren – und alle an der Sponsion teilnehmen. „Das ist eine Erfolgsquote, die ich von keiner anderen Universität kenne“, ist er stolz auf die Jugend.

Köck: Jugend soll in die Regionen zurückkehren

Bundesrat Eduard Köck hält es nicht nur für wichtig, dass der Forschergeist geweckt wird – sondern dass die Jugend in ihre jeweilige Heimatregion zurückkehrt, um diese mit ihrem Wissen voranbringen zu können, „damit wir nicht den Anschluss an die prosperierenden Räume Europas verlieren“. Er weist darauf hin, dass es heute viel leichter ist, Kontakt zu halten – und zwar in Sekundenschnelle. „Ich hoffe, dass ihr die Freundschaft weiterhin pflegt.“

Die Sponsion wurde mit Gelöbnis und Urkunde gefeiert – ein einziger erhielt die Promotion und darf ab sofort Doktor genannt werden: das Maskottchen „HAInrich Shark“. Die „Junge Uni“ wird nächstes Jahr wieder stattfinden (7. bis 12. August).