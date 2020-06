Am Bauplatz der neuen Wohnhausanlage für Junges Wohnen in Gastern konnte man in den letzten Monaten große Veränderungen beobachten. Die Anlage steht nun kurz vor der Fertigstellung, lediglich kleinere Arbeiten werden noch durchgeführt. Am 25. Juni werden die Schlüssel den neuen Mietern übergeben.

Acht Wohnungen mit je 58 m² für junge Leute

Bei dem Projekt wurden von der Siedlungsgenossenschaft Waldviertel (WAV) acht neue Wohnungen mit einer Wohnnutzfläche von je 58 m² geschaffen, die in Miete vergeben werden. Alle Wohnungen verfügen über eine eigene Terrasse oder Balkon und sind mit Laminatböden ausgestattet. Pro Einheit wird ein Pkw-Abstellplatz zugeteilt. Dem Wohnhaus vorgelagert befindet sich ein Nebengebäude, wo Abstellräume und ein Fahrradabstellraum Platz finden. Das Gebäude wurde in Niedrigstenergiebauweise errichtet, wobei eine Energiekennzahl von 16,7 kWh/m²a erzielt wurde. Weiters ist das Wohnhaus mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Das Projekt wurde mithilfe der Förderschiene „Junges Wohnen“ des Landes NÖ umgesetzt, um speziell junge Menschen beim Start in der ersten eigenen Wohnung zu unterstützen. Dadurch können die Mieten niedrig gehalten werden (rund 450 Euro ) und auch die Eigenmittel sind mit maximal 4.000 Euro leistbar angesetzt.