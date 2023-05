Kulturkeller Dobersberg: Ein Tänzer auf der Titanic

„Sing Halleluja!“ – hieß es am Samstag im Kulturkeller Dobersberg. Kabarettist Stefan Haider spielte vor ausverkauftem Haus sein aktuelles Programm.

Der Titel kommt nicht von ungefähr. Stefan Haider ist nicht nur Kabarettist, sondern auch Religionslehrer. Das ist auch die Basis seines Programms. Er erzählt augenzwinkernd über die Erlebnisse im Unterricht und stellt auch immer wieder philosophische Querverweise dazu her. Dies jedoch niemals moralisch und mit erhobenen Zeigefinger. Ganz im Gegenteil. Jegliche Übernahme moralischer Vorherrschaft ist ihm zuwider.

Er wehrt sich auch dagegen, dass das Leben nur mehr ernst und schwer genommen werden darf, sonst sei unser aller Leben bedroht. Er findet die Tatsache, dass wir Tänzer auf der sinkenden Titanic seien, nicht verwerflich. Es ist für ihn eine positive Art, mit schwierigen Zeiten umzugehen. Er glaubt, trotz aller Krisen, noch immer an das Gute im Menschen.

Er liebt auch das Seichte und schaut sich den „Bachelor“ im Fernsehen an. Er ist der Meinung, ein Religionslehrer hätte als Kandidat viel einzubringen. Statt einer Rose gäbe es einen Rosenkranz und das Tischgebet hätte auch seinen Platz in der Sendung.

Natürlich muss er sich als Religionslehrer die Frage stellen: „Warum lässt Gott Not und Elend zu?“ In den vergangenen Jahren stellten sich auch die Fragen: „Wie viel ist ein Menschenleben wert? Wie weit schützt man die Menschen oder die Wirtschaft?“

Stefan Haider thematisiert viele tiefgründige Themen sehr geschickt mit philosophischen Betrachtungen und gleichzeitig feinem Humor. Er schafft es, große Streitthemen aus der Zeit der Pandemie leichtfüßig, klug und witzig vor ein Publikum zu bringen und vielleicht so etwas zu deren Aufarbeitung beizutragen.

Stefan Haider ist 1972 geboren, Kindheit und Jugend verbrachte er im obersteirischen Knittelfeld, studierte dann in Graz Theologie. Seinen ersten Auftritt als Kabarettist hatte er 1997. Nach dem Gewinn des Goldenen Wiener Kleinkunstnagels 2005 übersiedelte er 2006 in die Bundeshauptstadt.

