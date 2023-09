Flo & Wisch: Frecher Charme, Wortwitz und Musikalität bestechen

„Grundsätzlich sind wir gegensätzlich“, das behauptet das Kabarettduo Flo und Wisch zurecht von sich. Das schafft viel Raum für Konflikte und die tragen sie am liebsten auf der Bühne aus – zur großen Freude der Zuschauer. So auch am Donnerstag im Festsaal in Dietmanns.

In ihrem neuen Kabarettprogramm „Bauchgefühl“ sind sie ebenso nur selten einer Meinung, obwohl sie sich auf dieses verlassen. Das bestechende von Floh und Wisch sind ihr frecher Charme, die temporeichen Doppelconferencen, der Wortwitz und vor allem ihre Musikalität. Gerne wird auch mit dem aufeinanderprallen zweier Kulturen gespielt. Während Flo ein waschechter Wiener ist, kann und will Wisch seine steirischen Wurzeln nicht verleugnen. Die daraus entstehenden sprachlichen Differenzen sorgen für Verwirrung und Humor.

Musikalisch setzte man auf Coverversionen mit neuem Text. So wurden beispielsweise die „Salzburger Nockerln“ zu „Die Salzburger hockerln (auf der Toilette)“. Inhaltlich handelte man viele aktuelle Themen ab, von Klimaaktivisten, Blackout und E-Bike-Fahrer war alles dabei. Vieles wurde musikalisch verarbeitet, die witzigen Texte, verbunden mit bekannten Melodien, sorgten für viel Stimmung und gute Laune im Publikum. Als roter Faden erwiesen sich die vermeintlichen Super-Liebhaber-Qualitäten von Wisch, die von seiner Laubsaugergeburt her stammen.

Bekannt durch Show „Die große Chance“

Einem breiten Publikum wurden Flo und Wisch durch die Teilnahme bei der ORF-Show „Die große Chance“ 2012 bekannt, wo sie sich als Zweite nur einem tanzenden Hund geschlagen geben mussten. Außer vom Schultheater im Gymnasium hatten sie damals kaum Bühnenerfahrung und auch noch kein abendfüllendes Programm. Sechs Programme und hunderte Auftritte später stehen die jungen Spaßmacher auf der Bühne wie die vielzitierten alten Hasen. Kabarettgrößen wie Joesi Prokopetz und Viktor Gernot unterstützen sie bei ihren Inszenierungen. In mittlerweile über zehn Jahren auf den Kabarettbühnen Österreichs und Deutschlands haben sie auch einige Preise gewinnen können. Besonders stolz sind sie auf die Ennser Kleinkunstkartoffel und den Kneitinger Bierschlegel. Im Sommer 2021 hatten sie ihren ersten Austropop-Song „Mojito“ veröffentlicht, der es bis in die Top 10 der österreichischen Airplay-Charts schaffte. Nicht nur der Song, sondern auch das Musikvideo mit Viktor Gernot und Jazz Gitti war für uns ein toller Erfolg.