Gery Seidl begeisterte beim Kabarett im Stadtpark Waidhofen/Thaya

Gery Seidl sorgte für einen ausverkauften Stadtpark in Waidhofen am Samstag bei „Kabarett & Musik im Stadtpark“ von Andy Marek. Der Kabarettist behandelt in seinem siebten Soloprogramm „beziehungsWEISE“ die unterschiedlichsten Formen von Beziehungen. „Im Leben geht es nur um Beziehungen, wie uns die letzten Jahre auch gezeigt haben“, meint Seidl. „Es geht um unser Gegenüber. Entweder wird die Welt dadurch ganz schön oder ganz dunkelgrau. Es geht auch um Beziehungen zwischen Künstler und Publikum, Beziehung zu der Umwelt und natürlich zwischen Mann und Frau.“

Keine Angst vor der Angst

Gery Seidl beschäftigt sich auch mit den Ängsten, die uns derzeit im Griff haben. Die Schafe würden sich vom Wolf fürchten, werden aber letztendlich vom Schäfer geschlachtet. Darum solle man darauf achten, woher die Gefahr wirklich komme, gibt er zu bedenken. Er lasse sich nicht von Ängsten anstecken, doch die Furcht von einem Blackout habe auch ihn erwischt. Deshalb plane er ein vollautarkes Haus mit Mini-Atomreaktor im Keller. Denn Atomenergie gehöre ja nun zu den grünen Energien. Seidl hat die HTL für Hochbau absolviert, darum kommen technische Themen und Hausbau immer wieder in den Programmen vor. Er habe mit seiner Frau ausgemacht, wenn sie es schaffen miteinander ein Haus zu bauen, dann würden sie heiraten. Sie haben es geschafft.

Stammtischlacher bevorzugt

Seidl interessiere das Verbindende und das Trennende - Dialog und Streit, Harmonie und Verbundenheit, wird über ihn gesagt Er appelliere für Gemeinschaft, Gelassenheit und Humor. „Wer den Schmäh verliert, ist in Gefahr fundamentalistisch zu werden“, sagt Seidl. Mit der Haltung liegt er grundsätzlich richtig. Seine Aussagen zu brisanten gesellschaftlichen Streitthemen bleiben jedoch manchmal unklar und wirken letztendlich populistisch, da sie die klassischen Stammtischlacher hervorrufen. Hier bleibt offen, ob man als Künstler das auch möchte.