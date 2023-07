Viktor Gernot begeisterte Zuschauer im Waidhofner Stadtpark

In seinem kabarettistischen und musikalischen Soloprogramm greift Viktor Gernot Anekdoten aus fremden Leben auf, schlüpft in die Rollen fremder Charaktere und verpasst bekannten Liedern neue Texte, so etwa dem Hit „Cordula Grün“ von Josh., zu dem, wie Gernot meinte, jeder noch so blöde Text passen würde. Er trat auch gleich den Beweis mit zwei absurden Textvarianten an.

Highlights waren auch seine Verkörperung eines „typischen“ Ö1-Hörers aus der Bildungselite, und die Rolle eines scheidenden Sportvereinsobmanns, der sich wie Gerhard Prohaska in konsequenter Konsonantenverweigerung übte und darüberhinaus Redewendungen falsch zitierte.

Besonders heiter waren auch Viktor Gernots Reaktionen auf die immer wieder lautstark durch die Gymnasiumstraße brausenden Mopeds. „Es war die Nachtigall, und nicht die Lerche“, nahm er in der Rolle als Ö1-Hörer mit einem Shakespeare-Zitat aus „Romeo und Julia“ Bezug auf die Lärmbelästigung. Beim zweiten Mal gab es dann nur noch ein lautes „Ruhe“ in Richtung Gymnasiumstraße als Reaktion. Auch der Bildungsbürger verliert manchmal seine Geduld ...