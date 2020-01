Im Grunde genommen weiß jeder die Auswirkungen, wenn man sich falsch ernährt, eine falsche Körperhaltung einnimmt oder keine bewusste und aktive Problembewältigung betreibt. Jedoch hofft jeder, dass man von den möglichen Folgen verschont bleibt. Diese nur allzu menschliche Haltung war die Ausgangslage des Kabaretts „Prävention 4.0“ von Manuel Thalhammer am Donnerstag in der Wirtschaftskammer, das in Kooperation mit der Berufsgruppe der Lebens- und Sozialberater der Wirtschaftskammer entstand.

Auf humorvolle Weise setzt sich der 34-jährige Linzer mit der Beratung im ernährungstechnischen, psychosozialen und sportwissenschaftlichen Bereich auseinander. Er fragt: Was sollte man tun, um körperlich und geistig fit zu sein und auch zu bleiben? Das Publikum erfuhr an diesem Abend was passiert, wenn ein Kabarettist sein Leben ab sofort auf „gesund“ umstellt.

„Die Bereiche gesunder Lebensstil, Ernährung und Sport betreffen jeden von uns. Ich habe mir daher – gemeinsam mit der Berufsgruppe überlegt, wie wir diese Themen und auch die Leistungen der Lebens- und Sozialberater bekannter machen können“, sagt Manuel Thalhammer, und so ist dann das Programm entstanden.

Am Ende gaben noch Vertreter der Teilbereiche Ernährungsberatung, Sportwissenschaftliche Beratung und Psychosoziale Beratung einen Überblick über ihre Leistungen und Angebote und standen für persönliche Fragen zur Verfügung.

Thalhammer ist ausgebildeter Volksschullehrer und spielt seit 2017 Kabarett. Sein erstes Programm trägt den Titel „Lehrer ohne Klasse“. Er ist in Salzburg geboren, hat jedoch Wurzeln im Bezirk Waidhofen: Seine Mutter stammt aus Windigsteig. Über Laien- und Improvisationstheater sowie Poetry Slam fand er den Weg zum Kabarett.