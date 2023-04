Miriam Hie - in Weikertschlag nicht ausgegrenzt

Wer ist Miriam Hie? Diese Frage stellt sich die ehemalige ORF-Moderatorin und Schauspielerin selbst, und versucht sie in ihrem Kabarettprogramm „Who is Hie“ zu beantworten. Am Freitag war sie zu Gast im 9erHaus in Weikertschlag.

Wer Miriam Hie von der Kindersendung Konfetti-TV kennt, wird hochgradig von der Seite überrascht sein, die sie auf der Kabarettbühne von sich zeigt. Diese ist wild, frech und unangepasst. „Ich habe keine Angst alleine auf der Bühne zu stehen“, erzählt Hie im NÖN-Interview. Das merkt man auch ab der ersten Sekunde. Sie kommt energisch tanzend auf die Bühne und stellt damit klar, wer hier die Show macht. Sie spricht unerwarteter Weise im oberösterreichischen Dialekt, und nimmt sich kein Blatt vor dem Mund. Sie hat keine Angst vor expliziten Themen. Ihre Sprache ist direkt und unverblümt. Bei manchen Sagern schluckt das Publikum etwas. Begrenzungen beim Schreiben gibt es keine. „Das Explizite ist die Kunst, die man im Prozess des Schreibens lernt“, sagt die Kabarettistin. „Man spürt, wo es besonders Weh tut, aber man genau dort hin muss. Es ist sehr spannend, dass man das Schlimmste erzählen kann, und wir trotzdem lachen können. Auch wenn das Lachen einmal im Hals stecken bleibt. Es gibt natürlich auch die Momente, wo es nicht vordergründig lustig ist und ruhig wird im Publikum.“

Kabarett sei für Miriam Hie eine sehr interessante Mischung geworden, wo sie sehr viele Wahrheiten anspreche. „Ich wollte einmal meinen eigenen Text schreiben und vor Menschen bringen. Als Schauspielerin hat man immer das Gefühl, keine interessanten Rollen zu bekommen. Man wartet immer auf den perfekten Film“, erläutert sie. „Ich wusste, ich kann schreiben, hab mir natürlich auch Hilfe geholt, aber es war eine großartige Herausforderung, mich als Künstlerin so zu präsentieren, wie man mich noch nie gesehen hat. Es war endlich an der Zeit den Sprung zu wagen.“

Als Kind indonesischer Eltern ist sie oft mit Rassismus konfrontiert. Als junges Mädchen wurde sie immer wieder von Burschen getreten. Sie will auf keinen Fall, dass man dies als Neckerei oder ähnliches hinstellt. „Wir sollten in der Diskussion um Rassismus und Ausgrenzung aufhören zu bewerten und zu verharmlosen. Es ist und bleibt Ausgrenzung und Rassismus, egal wem es passiert und woher man kommt. Das muss man als Betroffener kommunizieren und nicht runterschlucken und durchtauchen.“ Das kommuniziert sie auch gekonnt in ihrem Programm.

