Das ungeschickte rundliche Kind, wie er selbst von sich erzählt, wurde von Schauspieler Herwig Seeböck zum waghalsigen Motorradfahrer und Schauspieler gemacht. Bekannt wurde er mit der Kabarettgruppe Schlabarett in den 1980er-Jahren. Nach der Auflösung der Gruppe wurde er zum Benzinbruder und füllte mit Auto- und Motorradgeschichten zweimal die Stadthalle. Jahre später entdeckte er seine Ernsthaftigkeit. Zog von seinem Einfamilienhaus in einen Wohnwagen im Garten, flocht sich Holzperlen in den Bart, predigte Verzicht und beschwor das einfache Leben. Das benzingetränkte Massenpublikum spielte er zu der Zeit mit seiner neu entdeckten Spiritualität wieder aus den Sälen.

2016 wurde Düringer für den satirischen Negativpreis „Goldenes Brett vorm Kopf“ nominiert, weil er nach Ansicht der Jury mit einem „Arsenal an Verschwörungstheorien“ kokettiere. Ebenso gründete er in diesem Jahr die Partei „Meine Stimme G!LT“, um damit bei der Nationalratswahl anzutreten. In der Pandemie hat er sich Maßnahmen- und impfkritisch gezeigt. Angeblich wollte er zuletzt ein Wutbürgerprogramm machen. Gekommen ist eine Neuauflage des Regenerationsabends, an dem er planlos Anekdoten aus seinem Leben erzählt und mit dem er anscheinend wieder um sein altes Publikum buhlt.

Vollbild Mehr aus Waidhofen Kabarett Roland Düringer und seine Leidenschaft für Motorräder Unfallursache unbe... Pkw mähte Verkehrsinsel und Laterne nieder Gleichenfeier Alle unter einem Dach Mehr Top-Stories Lenker eingeschlos... Aschbach: Lkw kam von Fahrbahn ab und kippte um Der Abenteurer auf... In 249 einsamen Tagen die Welt umrundet Flur- und Waldbrand Seyring: Fläche von rund 25 Hektar wurde vernichtet FB Roland Düringer erzählte bei Kabarett & Musik im Stadtpark von Andy Marek bis ins letzte Detail über seine Leidenschaft für Motorräder. Roland Düringer erzählte bei Kabarett & Musik im Stadtpark von Andy Marek bis ins letzte Detail über seine Leidenschaft für Motorräder. Roland Düringer erzählte bei Kabarett & Musik im Stadtpark von Andy Marek bis ins letzte Detail über seine Leidenschaft für Motorräder. Roland Düringer erzählte bei Kabarett & Musik im Stadtpark von Andy Marek bis ins letzte Detail über seine Leidenschaft für Motorräder. Roland Düringer erzählte bei Kabarett & Musik im Stadtpark von Andy Marek bis ins letzte Detail über seine Leidenschaft für Motorräder. Roland Düringer erzählte bei Kabarett & Musik im Stadtpark von Andy Marek bis ins letzte Detail über seine Leidenschaft für Motorräder. Roland Düringer erzählte bei Kabarett & Musik im Stadtpark von Andy Marek bis ins letzte Detail über seine Leidenschaft für Motorräder. Roland Düringer erzählte bei Kabarett & Musik im Stadtpark von Andy Marek bis ins letzte Detail über seine Leidenschaft für Motorräder. Roland Düringer erzählte bei Kabarett & Musik im Stadtpark von Andy Marek bis ins letzte Detail über seine Leidenschaft für Motorräder. Roland Düringer erzählte bei Kabarett & Musik im Stadtpark von Andy Marek bis ins letzte Detail über seine Leidenschaft für Motorräder. Roland Düringer erzählte bei Kabarett & Musik im Stadtpark von Andy Marek bis ins letzte Detail über seine Leidenschaft für Motorräder. Roland Düringer erzählte bei Kabarett & Musik im Stadtpark von Andy Marek bis ins letzte Detail über seine Leidenschaft für Motorräder. Roland Düringer erzählte bei Kabarett & Musik im Stadtpark von Andy Marek bis ins letzte Detail über seine Leidenschaft für Motorräder. Roland Düringer erzählte bei Kabarett & Musik im Stadtpark von Andy Marek bis ins letzte Detail über seine Leidenschaft für Motorräder. Roland Düringer erzählte bei Kabarett & Musik im Stadtpark von Andy Marek bis ins letzte Detail über seine Leidenschaft für Motorräder. Roland Düringer erzählte bei Kabarett & Musik im Stadtpark von Andy Marek bis ins letzte Detail über seine Leidenschaft für Motorräder. 1 /18 Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Anzeige Kabarett Roland Düringer und seine Leidenschaft für Motorräder . Wer ist Roland Düringer? Schauspieler, Kabarettist, politischer Aktivist oder Querdenker - Roland Düringer hat in seinem Leben schon viele Rollen gespielt.

Am Donnerstag trug er diese Geschichten bei „Kabarett & Musik im Stadtpark“ von Andy Marek vor. Nennenswerte Inhalte gab es keine. Hauptsächlich ging es um Motorräder bis ins kleinste fachliche Detail. Ab und zu fiel eine spitze Bemerkung gegen das politisch Korrekte. Ganz nach dem Motto: die normaldenkende Masse darf sich Rassismus und Sexismus nicht von einer Minderheit nehmen lassen. Darum wurde auch kräftig applaudiert. Die Essenz seiner langen Lebenserfahrung lautet, man ist besser der Schläger, als der Geschlagene. Dazu kann man nur sagen: Für Menschen die im Stau stehen, sind immer die anderen das Problem. Selten sieht man sich selber als solches.