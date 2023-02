Raabs: Liebe geht (auch) durch den Magen

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Sein Vier-Personen-Kabarett „Herz oder Niere“ präsentierte Michael Rosenberg am 11. Februar im Stadthotel.

Was man im normalen Leben als Schizophrenie bezeichnen würde, kam dem Entertainer auf der Bühne zu Gute. Er vereinte die vier Protagonisten Franz, Josef, Erich und Michael in (s)einem Körper und ließ die Besucher an einigen Weisheiten aus dem Beziehungsleben teilhaben. Dabei blieb jedoch völlig offen, ob er in seinem Programm eigene Erfahrungen verarbeitet oder auf gängige und immer wieder propagierte Klischeevorstellungen zurückgegriffen hatte.

Auf seiner Entdeckungsreise in den Liebeshimmel nahm Rosenberg die Besucher mit in ein Zen-Kloster, in dem jedoch nicht das Schweigen, sondern die fleischlose Küche für Kritik sorgte. Auch durften die Gäste einem Telefonat mit der esoterischen, zukünftigen Ex-Angelique lauschen, die nach dem Beziehungsaus Erfüllung in Indien suchte, oder den Erlebnissen eines Ibiza-Urlaubes folgen.

Erich, das jungfräuliche Ich in Rosenbergs Körper und mit liebenswert-sympathischem S-Fehler, trennte sich letztendlich noch von den geliebten Flanellunterhosen, um in Frauenkleider zu schlüpfen und die Beziehungskiste aus der weiblichen Perspektive zu betrachten. „Wenn i g‘wusst hätt‘, dass sche sein so weh tut, hätt‘ i mi net drauf einglossen,“ stolzierte der Kabarettist gekonnt in Highheels über die Bühne. Anlässlich des Valentintages am 14. Februar lud Michael Rosenberg am Ende seines Programmes die Besucher noch zu einer Liebeserklärung an den Partner ein, denn schließlich sollte doch jeder Topf froh sein, seinen passenden Deckel gefunden zu haben.

Köstliche Kulinarik als Pausenprogramm

Mit Töpfen hantierte während der Kabarettdarbietung die Küchencrew des Stadthotels und kredenzte zwischen den Beiträgen ein hervorragend abgestimmtes Fünf-Gänge-Menü mit zweierlei Tartare (Lachs und Beef), wahlweise Lauchcreme- oder Hochzeitssuppe, gegrilltem Zanderfilet auf Gemüserisotto als „Zwischengang“, und zur Hauptspeise — wieder zur Wahl — Filet Wellington mit Petersilienerdäpfeln, gefüllte Zucchini mit Gemüsecouscous oder Gemüsecurry mit gebratenem Tofu. Und wer danach noch dazu in der Lage war, durfte sich zum Abschluss Schokosoufflé mit flüssigem Kern und Feigen gönnen. Alle Gänge wurden mit jeweils passender Weinbegleitung serviert.

Das Konzept, Kabarett und Dinner zu kombinieren, ist zwar nicht neu, scheint sich jedoch zu bewähren, denn die Hotelinhaber Klaudia und Jürgen Schuster konnten sich über ein ausverkauftes Haus freuen.

Karaoke -Abende: laut und vor allem mit Begeisterung

Es ist zu hoffen, dass auch zukünftige Veranstaltungen, wie etwa die Karaoke-Abende in der „Raabser Kutsch‘n“ am Samstag, 25. Februar und am Samstag, 25. März (jeweils ab 20 Uhr) mit „Musik aus dem letzten Jahrhundert“ ein ebensolcher Erfolg werden.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.