Kontinuität zahlt sich aus: Der Haubenkoch Oswald Topf erzielte im neuen „A la Carte“–Restaurantführer 2020 nicht nur sein bisher bestes Bewertungsergebnis, sondern sein Landgasthof wurde auch mit dem neuen roten „Fixstern der österreichischen Gastronomie“ ausgezeichnet, der an Lokale vergeben wird, die seit Jahren mit einem zuverlässigen Angebot überzeugen.

Seit dem Jahr 2000 ist Topf mit seinem Lokal in Kaltenbach bei Vitis durchgehend im „A la Carte“ vertreten. Er konnte nun seine Bewertung von 72 auf 74 von 100 Punkten verbessern. „Damit nähere ich mich der Drei-Sterne-Grenze“, ist Topf stolz. Nach der Schließung von Klaus Hölzls „Auszeit“ in Gastern zu Jahresende wird er wieder der einzige Haubenkoch im Bezirk Waidhofen sein. Zudem ist er schon jetzt der am besten bewertete Betrieb im oberen Waldviertel.

Seine Haube im Gault Millau hat Topf seit 1998 – durchgehend, versteht sich. Auch im Falstaff Guide ist er mit zwei Gabeln gelistet. Sein Erfolgsrezept: Kontinuierlich ein gutes Niveau in Küche und Service bieten, und das zu einem fairen Preis. „Die Tester sind anonym, man weiß nicht, wann sie kommen. Wenn man so lange wie ich stets in allen drei Restaurantführern Jahr für Jahr gut abschneiden will, darf man sich bei keinem Gast eine Blöße erlauben“, ist Topf überzeugt.