Als eines von nur drei Lokalen im oberen Waldviertel erreichte Haubenkoch Oswald Topf im Falstaff-Restaurantguide 2021 zwei von vier möglichen Gabeln.

Mit 85 Punkten erzielte der Landgasthof „Zum Topf“ das gleiche Ergebnis wie im Vorjahr, als Topf zum ersten Mal die zweite Gabel gelang.

Um im Falstaff-Guide vorne mitzuspielen, ist vor allem eines wichtig: Konstanz. Denn das Ergebnis basiert nicht auf dem Besuch eines einzelnen Testers, dessen Anwesenheit man mit Glück vielleicht erraten könnte, oder der an einem „guten Tag“ vorbeischauen könnte, sondern auf einer Publikumswertung durch rund 19.000 Falstaff Gourmet-Mitglieder. „Das bedeutet, dass die Wertung nicht auf einer Einzelleistung basiert, sondern auf 15 bis 20 Gästen, die ihre Bewertung abgeben. Der Vorteil ist, dass man wegen eines schlechten Tages nicht gleich abstürzt, aber man kann sich auch keine Schnitzer am laufenden Band leisten, weil einen dann eine tolle Einzelleistung auch nicht mehr rausreißt“, merkt Topf an.

Haube seit 1998. Seit 1998 hat er durchgehend seine Haube im „Gaul Millau“, im Falstaff Guide ist er seit 2010 mit einer Gabel, seit zwei Jahren mit zwei Gabeln vertreten. Derzeit bietet er sonntags Essen zur Abholung an, am Samstag kocht er für Stammgäste, natürlich ebenfalls nur zur Abholung. Sonst nutzt Topf die Zeit bis zum Lockdown-Ende dafür, um sein Lokal auf Vordermann zu bringen: „Wir richten gerade den Gastgarten her, und im Speisesaal wird ein neuer Teppich verlegt.“