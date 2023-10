„Wo wären wir ohne Eibetex?“

Die politischen Wogen gehen hoch, seit die Schließung des Beschäftigungsprojektes Eibetex in Waidhofen mit März 2024 im Raum steht. Die Niederösterreichischen Nachrichten fragten bei den Betroffenen direkt nach und sprachen mit derzeitigen und früheren Transitarbeitskräften. Dies sind Personen, die während eines gewissen Zeitraumes im Projekt wieder fit für den Arbeitsmarkt gemacht werden sollen.

Beste Vorbereitung auf zukünftigen Beruf

„Ich hätte ohne Eibetex nie eine Chance gehabt, wieder in ein normales Berufsleben einzusteigen“, erinnert sich Doris Lehner an die Zeit vor rund einem Jahr im Projekt. Die 56-Jährige hatte durch einen Bypass und einen Kopftumor ein schweres Handicap, wieder Fuß zu fassen. „Privat, gesundheitlich und arbeitsmäßig haben sich die Eibetex-Mitarbeiter um mich gekümmert. So habe ich es geschafft, wieder einen geregelten Tagesablauf zu bekommen. Ich habe schon vieles gemacht, Putzen, Kochen, Bügeln. Hier im Projekt wurde ich auf meine jetzige Beschäftigung hervorragend vorbereitet und geschult.“

Doris Lehner arbeitet als Näherin bei der Firma Silberbauer in Groß-Siegharts und kann nicht verstehen, dass für das Projekt Eibetex keine finanziellen Mittel mehr vorhanden sein sollen.

Doris Lehner kam für das NÖN-Interview nochmals an ihren alten Arbeitsplatz bei Eibetex zurück. Foto: Edith Hofmann

Trägheit überwunden

„Nach zwei Jahren zu Hause war ich so träge, dass ich es aus eigener Kraft nicht mehr geschafft hätte, mir einen Job zu suchen“, erzählt Christoph Dangl, der im Jänner dieses Jahres als Transitarbeitskraft zu Eibetex gekommen ist. Der 32-Jährige hat eine Ausbildung als Maschinenfertigungstechniker absolviert und bis zu seinem 29. Lebensjahr in diesem Beruf gearbeitet. „Ich wollte dann nicht mehr im Schichtbetrieb arbeiten und habe gekündigt. Als mich das Arbeitmarktservice zu Eibetex vermittelt hat, war ich anfangs etwas skeptisch“, erinnert sich Dangl. Eine Skepsis, die rasch in Freude am Arbeiten umgeschlagen ist und die ihn zum Vorarbeiter machte.

Als im Juni die Stelle als Arbeitsanleiter ausgeschrieben wurde, bewarb sich Christoph Dangl. „Ich finde es vor allem großartig, dass bei Eibetex auch auf körperliche und psychische Probleme eingegangen wird. Hier nehmen sich alle Zeit und man hat die Möglichkeit sein Leben wieder in die richtigen Bahnen zu lenken.“

Unterstützung bei Lehrstellensuche

Mit 18 Jahren ist die Schulabbrecherin Leoni Hlavac nach mehreren AMS-Kursen bei Eibetex gelandet. Das Arbeitstraining hat zum Ziel, dass die junge Frau eine Lehrstelle findet. „Ich konnte schon zwei Schnuppertage im Gastrobereich machen. Auch beim Schreiben der Bewerbungen wurde mir geholfen“, erzählt Hlavac, die gute Aussichten auf die gewünschte Lehrstelle in einem Betrieb in Waidhofen hat. „Bei Eibetex lerne ich neben vielen anderen Dingen auch, mit fixen Arbeitszeiten umzugehen. Das gab es vor allen in der Corona-Zeit nicht, da viele Kurse online gehalten wurden.“

Viele der Transitarbeitskräfte von Eibetex haben Handicaps, persönlich, gesundheitlich, psychisch. Wie es dennoch möglich ist, eine hohe Vermittlungsquote zu schaffen erklärt Geschäftsführerin Martina Schmid mit einem einzigen Satz: „Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt, und dadurch ist auch viel Leistung möglich.“