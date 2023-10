Waidhofens Bezirks-Bürgermeister geschlossen gegen Eibetex-Schließung

Mit einem gemeinsamen Schreiben wenden sich die Bürgermeister des Bezirks Waidhofen an der Thaya sowie Bundesrätin Viktoria Hutter an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landesrätin Susanne Rosenkranz und AMS-Niederösterreich-Geschäftsführerin Sandra Kern. Die im Raum stehende Schließung der Einrichtung zur Wiedereingliederung von am Arbeitsmarkt benachteiligten Menschen soll abgewendet und der Weiterbetrieb in der bestehenden Form zur Sicherung von derzeit 47 Transitarbeitsplätzen – darunter fünf Lehrstellen – gewährleistet werden.

„Um Langzeitarbeitslosigkeit bestmöglich einzudämmen und Menschen mit multiplen Einschränkungen den Einstieg bzw. Wiedereinstieg ins Berufsleben zu ermöglichen, braucht es Einrichtungen wie die Eibetex“, sind sich Bundesrätin Viktoria Hutter und die Bürgermeister des Bezirks einig. „Gerade hier den Sparstift anzusetzen, trifft die Falschen!“

In den letzten 33 Jahren konnten 600 Menschen erfolgreich in den Arbeitsmarkt integriert werden. Durch die angebotenen Dienstleistungen, die von Privatpersonen, Unternehmen und Gemeinden gerne angenommen werden, erzielt die Einrichtung außerdem einen hohen Eigenerwirtschaftungsgrad. Dass die Eibetex aufgrund ihrer hervorragenden Arbeit nun zum Opfer des eigenen Erfolgs werden könnte, schmerzt.

Die Argumentation des AMS, die Einrichtung einzustellen, weil es im Bezirk kaum Arbeitslose gibt, ist für die Bürgermeister nicht nachvollziehbar, „denn das Ziel des Vereins ist schließlich, Menschen mit Handicap zu befähigen, aus eigenen Kräften das Leben zu meistern!“