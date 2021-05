Zur Vorgeschichte: Als die Auftragsvergabe für die nötigen Erd- und Baumeisterarbeiten in der März-Sitzung auf der Tagesordnung stand, stellte sich wie berichtet heraus, dass noch Unterschriften fehlten und außerdem die Ausschreibung ohne den erforderlichen Stadtratsbeschluss erfolgt war. Der Punkt war daher auf Entscheidung der damals frischgebackenen Bürgermeisterin Eunike Grahofer (ÖVP) von der Tagesordnung genommen worden, um die Angelegenheit zu klären.

In weiterer Folge hatte Grahofer dem zuständigen Vizebürgermeister Martin Litschauer (IG) das Projekt entzogen und in die Verantwortung von Stadtamtsdirektor Rudolf Polt übertragen.

Stadtamtsdirektor: "War keine leichte Aufgabe"

Diesem gelang es, die nötigen Verhandlungen zum Abschluss zu bringen. „Es war keine leichte Aufgabe, aber ich kann Entwarnung geben. Wir werden heute Beschlüsse im Interesse von Matzles fällen können“, kündigte Polt zu Beginn einer Reihe von Dringlichkeitsanträgen der Bürgermeisterin an, welche das Vorhaben auf Schiene bringen.

Der erste wichtige Punkt war die Platzierung des Hochbehälters. Es gab mehrere mögliche Standorte, doch die jeweiligen Grundeigentümer hätten in den Verhandlungen nach dem Florianiprinzip gefragt, warum der Behälter gerade bei ihnen und nicht bei jemand anderem stehen soll. „Schließlich wurden wir mit Walter Wesely und Franz Baumgartner einig. Wir erwerben von Baumgartner 993 Quadratmeter Grund, und einen angrenzenden acht Meter breiten Streifen von Wesely im Ausmaß von 190 Quadratmetern, zum Preis von 5,50 Euro pro Quadratmeter“, verkündete Polt.

Die Grundstücksverkäufe von Walter Wesely und Franz Baumgartner an die Stadtgemeinde zur Schaffung des Wasserhochbehälters sind wesentliche Beiträge zum Gelingen der Wasserversorgung in Matzles : Stadtamtsdirektor Rudolf Polt, Walter Wesely, Bürgermeisterin Eunike Grahofer, Franz Baumgartner und Ortsvorsteher Klaus Dittrich am Gelände des geplanten Hochbehälters. Usercontent, Stadtgemeinde Waidhofen

Für Bernadette Gegenbauer, die seit Langem über Baumgartners Grund zu ihrem Wald zufährt, konnte eine Dienstbarkeit auf einem drei Meter breiten Streifen grundbücherlich gesichert werden, womit ein weiteres Thema vom Tisch war und der Grundkauf somit beschlossen werden konnte.

Alle Dienstbarkeitsverträge unterzeichnet

Auch die erforderlichen Dienstbarkeitsverträge mit 22 Grundeigentümern zur Verlegung der Wasserleitungen waren rechtzeitig unterzeichnet worden. Es habe hier Ressentiments aus der Vergangenheit bei einigen Grundeigentümern gegeben, die man habe auflösen müssen, was letztlich gelungen sei.

Auch für die Sanierung eines bestehenden Kanals, der bisher vorgereinigtes Mischwasser transportierte und künftig als Regenwasserkanal verwendet werden soll und durch das Grundstück der Familie Löscher läuft, wurde eine Lösung gefunden. Anstatt den Garten mit vielen alten Bäumen aufzugraben, wird vom Nachbargrundstück, das Wesely gehört, eine Bohrung vorgenommen, um ein neues Rohr zu verlegen. Die nötige Zustimmung Weselys liegt vor, sodass auch hier eine Lösung gefunden worden war.

Auftrag um 1,8 Millionen Euro an Leyrer+Graf

Blieb noch die Auftragsvergabe der Erd- und Baumeisterarbeiten selbst: Hier hatte sich die Firma Leyrer+Graf mit einer Angebotssumme von rund 1.8 Millionen Euro in der (ohne Beschluss erfolgten) Ausschreibung als Billigstbieter erwiesen, und erhielt nun einstimmig den Auftrag.

„Ich bin stolz darauf, dass wir das Projekt Abwasserentsorgung und Wasserversorgung in Matzles auf Schiene bringen konnten. Ein herzliches Dankeschön möchte ich dabei allen beteiligten Grundstückseigentümern für ihre Einwilligung aussprechen und auch dem Ortsvorsteher Klaus Dittrich für sein Engagement. Danke auch an Stadtrat Gottfried Waldhäusl für seine vorausschauenden Überlegungen in der letzten Gemeinderatssitzung. Ebenfalls danke an Vizebürgermeister Martin Litschauer für seine projektbezogenen Bemühungen vorab. Für die zeitintensiven Arbeitsschritte der letzten Wochen zur Schaffung der Projektgrundlagen bedanke ich mich ganz besonders bei Stadtamtsdirektor Rudi Polt und seinem Team. Ich habe ihn nach der letzten Sitzung mit dem Projekt beauftragt und er hat in kurzer Zeit das fast Unmögliche möglich gemacht und die Verhandlungen mit allen notwendigen Liegenschaftseigentümern positiv abgeschlossen. Das nun startklare Projekt Abwasserentsorgung und Wasserversorgung steigert die Lebensqualität in Matzles und zeigt, dass wir nur gemeinsam viel bewegen können“, hebt Bürgermeisterin Eunike Grahofer die Kraft des Miteinanders hervor.

Lob für mutige Entscheidung Grahofers

Lob für das Vorgehen der Bürgermeisterin, die Auftragsvergabe auszusetzen, bis die rechtlichen Fragen geklärt waren, und den Stadtamtsdirektor Rudolf Polt mit den Verhandlungen zu betrauen, gab es in der Sitzung von FPÖ-Stadtrat Gottfried Waldhäusl: „Danke, dass du dich, obwohl du erst kurz im Amt bist, über eine solche Entscheidung getraut hast. Wichtig ist, dass in Matzles gebaut wird und die Dinge behandelt wurden.“

SPÖ-Gemeinderat Franz Pfabigan schloss sich an: „Wichtig ist, dass das Projekt umgesetzt wird, ich hoffe, es geht sich bis Jahresende aus.“ Er müsse sich bei dieser Gelegenheit auch öffentlich bei der Firma IUP entschuldigen, der er in der März-Sitzung vorgeworfen habe, in die Sache um den fehlenden Beschluss einbezogen gewesen zu sein. „Wir haben uns die Unterlagen vier Stunden lang in der Fraktion angesehen, die IUP hatte nichts damit zu tun. Darum muss ich mich jetzt entschuldigen“, betonte Pfabigan.

Lob für die Bürgermeisterin gab es auch von ÖVP-Gemeinderat Salfo Nikiema: „Ich schätze deine ruhige Art und deinen respektvollen Umgang. Das gilt für uns alle.“

Die Umsetzung des kompletten Projekts soll in den Jahren 2021/22 erfolgen, wobei es für den Kanal eine behördliche Frist bis Jahresende gibt.