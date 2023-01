Gesundheit: Was braucht es im Bezirk Waidhofen/Thaya?

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Die schwierige Nachbesetzung mancher Hausarztstellen, die Angst vor weiteren Leistungseinschränkungen im Krankenhaus und die Herausforderungen, einen Notarztdienst aufrecht zu erhalten – das Thema Gesundheit spielt in der Bevölkerung des Bezirks eine wichtige Rolle.

Die NÖN hörte sich um, welche Probleme und Lösungsansätze die Spitzenkandidaten aller Parteien im Gesundheitsbereich sehen und welche Forderungen sie stellen.

Hausärzte haben höchste Priorität

Christian Kopecek tritt als Spitzenkandidat für die SPÖ an. Foto: Archiv

Der häufigste „Berührungspunkt“ mit dem Gesundheitssystem ist der Hausarzt. SPÖ-Spitzenkandidat Christian Kopecek ortet aufgrund der zunehmenden Lebenserwartung einen steigenden Bedarf an Allgemeinmedizinern und Fachärzten.

Die grüne Spitzen kandidatin Laura Ozlberger sieht die größten Probleme in der Schließung von Abteilungen im Krankenhaus, der fehlenden Facharztversorgung, einer schlechten Hausärzte- Infrastruktur und einer mangelhaften Versorgung am Wochenende.

Michael Litschauer ist Spitzen kandidat der ÖVP. Foto: ÖVP

ÖVP-Spitzenkandidat Michael Litschauer sieht eine Reihung der Herausforderungen: „Und zwar in der Reihenfolge Hausärzte, Fachärzte und dann Spital.“ FPÖ-Spitzenkandidat Gottfried Waldhäusl sieht dies ähnlich: „Die große Herausforderung liegt darin, dass man alle Ortsstellen besetzt.“

NEOS-Spitzenkandidat Kerim El Behi konstatiert, dass die Zwei-Klassen-Medizin in NÖ längst Realität sei. „Immer mehr Kassenstellen sind un besetzt, weshalb eine wohnortnahe Versorgung nicht möglich ist. Das ist vor allem für ältere Menschen ein Problem“, stellt El Behi fest.

Attraktivierung: Von Stipendien bis zur Gratis-Ordination

Doch wie soll man Arztstellen gerade auf dem Land attraktiver machen? „Das vom Land gewährte Landarztstipendium ist aus meiner Sicht ein guter Anreiz. Wer bereit ist, nach dem Studium mindestens fünf Jahre in Angebotsregionen des Landes NÖ als Allgemeinmediziner tätig zu sein, kann ein Stipendium erhalten“, schlägt Michael Litschauer vor. Darüber hinaus befürwortet er die Unterstützung von Ärzten durch Gemeinden bei der Schaffung von Ordinationen. Dafür kann er sich bei Bedarf auch Unterstützung durch das Land vorstellen, man müsse aber aufpassen, dass sich die Gemeinden nicht gegenseitig in die Höhe lizitieren, was die Unterstützung betrifft.

FPÖ-Spitzenkandidat ist Gottfried Waldhäusl. Foto: Semrad

Einen ganz konkreten Vorschlag hat FPÖ-Spitzenkandidat Gottfried Waldhäusl: „Bauträger müssen bei ihren Bauprojekten auch eine Arztpraxis errichten, die kostenlos zur Verfügung gestellt wird.“ Da Ärzte in den ersten Jahren ihrer Tätigkeit vor großen finanziellen Herausforderungen stehen würden, müsste die öffentliche Hand die Ärzte beispielsweise durch zinsenlose Darlehen unterstützen, fügt Waldhäusl hinzu.

Mehr Geld für Ärzte, weniger Bürokratie

Laura Ozlberger ist die Spitzenkandidatin der Grünen. Foto: Die Grünen NÖ

Eine bessere Entlohnung fordert Kerim El Behi, darüber hinaus auch einen Bürokratieabbau. Der Kassenarzt-Vertrag müsse attraktiviert werden, Prämien durch die Gemeinden würden nur kurzfristig Entlastung schaffen. Ins gleiche Horn stößt Laura Ozlberger: „Jetzt ist es höchste Zeit für bessere Kassenverträge und eine Entbürokratisierung der Abrechnungen. Weiters muss man jungen Ärzten die Möglichkeit bieten, gemeinsame Ordinationen und Primärversorgungszentren zu errichten.“ Die Gemeinden würden bereits viel bei Ordinationsumbauten und anfallenden Investitionen helfen. „Es fehlt anscheinend der politische Wille in der Landesregierung, gemeinsam mit den Kassen Lösungen zu erarbeiten. Stattdessen wurde das Problem auf die Gemeinden ausgelagert“, stellt Ozlberger fest.

Vorschlag: Gemeindearzt wieder einführen

Christian Kopecek bringt als konkrete Maßnahme die Wiedereinführung des Gemeindearztes ins Spiel. „Weiters gehören die Verbesserung des Facharztangebots durch Primärversorgungszentren, Gruppenpraxen oder Anstellung von Ärzten in bestehenden Praxen und ein verändertes Aufnahmeverfahren an den Medizinunis zu den zu setzenden Maßnahmen“, ergänzt Kopecek. Aktuell würden bei den Auswahlverfahren vielfach jene Kandidaten ausgewählt, die sich nach dem Studium eher wissenschaftlich orientieren wollen. „Deshalb muss auf die soziale Kompetenz im Auswahlverfahren mehr Augenmerk gelegt werden“, fordert Kopecek.

Spital: Besser als in der öffentlichen Wahrnehmung?

Ein Reizthema für viele Menschen im Bezirk ist die Versorgung im Krankenhaus. Litschauer ortet hier eine Diskrepanz zwischen der öffentlichen Wahrnehmung und dem tatsächlichen Zustand: „Unser Spital ist besser aufgestellt, als es in der Öffentlichkeit präsentiert wird, und es wird sehr gute Arbeit dort geleistet. Im vergangenen Jahr wurden rund 400 tagesklinische Behandlungen auf der Chirurgie durchgeführt, das ist deutlich mehr als geplant. Mit der Station für Altersmedizin haben wir ein Vorzeigeprojekt für ganz Niederösterreich. Die Bettenzahl wird hier von 12 auf 24 erhöht“, stellt Litschauer klar. Das Thema Personalmangel sei auf Landesebene bereits erkannt und eine Verbesserung der Rahmenbedingungen in Angriff genommen worden. Die Berufsausbildung für Pflegekräfte sollte zudem regionaler erfolgen, fordert Litschauer.

Kopecek drängt auf einen unbedingten Erhalt des Ist-Zustands des Leistungsangebots: „Eher gehört es noch ausgebaut in Richtung allgemeiner Grundversorgung mit Spezialisierung auf einige Bereiche. Medizinische Standardoperationen sollten in Waidhofen, Spezialoperationen in Spezialkliniken erfolgen. Aufgrund der sinkenden Bevölkerungszahl wird ein wirtschaftlicher Betrieb nur auf diese Weise möglich sein“, meint Kopecek.

Waldhäusls Anliegen ist, alle Krankenhausstandorte im Land zu erhalten: „Dafür habe ich mich sehr eingesetzt und es gibt auch einen Landtagsbeschluss dazu. Sehr wichtig ist, dass die Grundversorgung in jedem Krankenhaus gegeben ist“, betont Waldhäusl.

Gynäkologie fehlt, Landärztemangel belastet Spital

Laura Ozlberger ist der Erhalt des Status Quo nicht genug. Es sollten auch bereits geschlossene Abteilungen wieder reaktiviert werden. „Dass Waidhofen keine Gynäkologie hat, ist ein Skandal, auch eine Kinderambulanz wäre wünschenswert. Auch der Personalmangel ist selbstgemacht und muss endlich von der Landesholding gelöst werden“, findet Ozlberger klare Worte.

Kerim El Behi ortet die Ursache für die Überlastung der Spitäler und des Personals als Folge des Landärztemangels. „Viele Menschen sind deswegen gezwungen, in die Spitalsambulanz zu fahren. Das heißt im Umkehrschluss, dass wir die wohnortnahe Versorgung ausbauen und langfristig sicherstellen müssen, um die Spitäler zu entlasten“, sagt der NEOS-Spitzenkandidat. Darüber hinaus müsse die Zusammenarbeit zwischen dem Spital und den Allgemeinmedizinern verbessert und generell das Berufsbildattraktiviert werden – unteranderem durch eine höhere Entlohnung.

