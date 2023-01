Verkehr: Wohin die Reise gehen soll im Bezirk Waidhofen/Thaya

Eine hohe Abhängigkeit vom Auto, unzureichende öffentliche Verkehrsverbindungen vor allem in Ferienzeiten, schlechte öffentliche Anbindung an andere Bezirkshauptstädte und das Fehlen einer hochrangigen Straßenverbindung in Richtung Ballungsräume – die Verkehrssituation im Bezirk Waidhofen ist typisch für eine ländliche Region mit geringer Bevölkerungsdichte.

Gemeinsam mit dem Bezirk Zwettl lag Waidhofen in der VCÖ-Statistik in den vergangenen Jahren stets an der Spitze der Autodichte pro Einwohner im Österreich-Vergleich. Zugleich gilt Waidhofen aber auch als ein Bezirk mit einer überdurchschnittlich hohen E-Auto-Quote.

FPÖ-Spitzenkandidat ist Gottfried Waldhäusl.

Wie sich die Spitzenkandidaten von ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grünen und NEOS die Zukunft des Verkehrs im Bezirk Waidhofen vorstellen und welche Maßnahmen für sie Priorität haben, erfragte die NÖN für einen Wahlthemen-Schwerpunkt.

Autobahn ist nur für die FPÖ ein Thema

Groß angekündigt, dann auf Eis gelegt – das Thema „Waldviertelautobahn“ wurde vor nicht allzu langer Zeit noch heiß diskutiert. Ein Fürsprecher für das Straßenbauprojekt ist FPÖ-Spitzenkandidat Gottfried Waldhäusl – er spricht sich als einziger der Kandidaten klar für eine weitere Verfolgung des Projekts aus: „Die Autobahn ist für die Wirtschaft und die Pendler sehr wichtig. Der Bezirk muss gut angebunden werden“, betont Waldhäusl.

Diametral entgegen steht bei diesem Thema die grüne Spitzenkandidatin Laura Ozlberger. Für sie war die Einstellung des Projekts die einzig richtige Entscheidung. Und sie legt noch nach: „Es sollte auch kein weiteres alternatives Straßenprojekt forciert werden. Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten. Der Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel sollte jetzt höchste Priorität haben“, fordert Ozlberger.

NEOS-Spitzenkandidat Kerim El Behi ist der gleichen Meinung. Auch er will den Öffi-Ausbau forcieren und sieht großen Handlungsbedarf, da die Bezirkshauptstadt noch immer ohne Bahnanschluss ist. „Zum Infrastrukturausbau zählt auch der Ausbau des Breitbandinternets, damit vermehrt Daten anstelle von Menschen pendeln“, will El Behi die Pendler-Problematik an der Wurzel packen.

Bei ÖVP und SPÖ will man einen Mittelweg gehen. Sowohl Michael Litschauer (ÖVP) als auch Christian Kopecek (SPÖ) sprechen sich für einen mehrspurigen Ausbau der Hauptverkehrsachsen in die Ballungsräume aus. Litschauer sieht hier die Verbindungen nach Linz, St. Pölten und Wien als ausbaubedürftig an, Kopecek will einen vierspurigen Ausbau der Achsen Wien-Gmünd bzw. Krems über Zwettl nach Gmünd bzw. über Waidhofen nach Heidenreichstein oder Fratres.

Öffis: Sammeltaxis und HTL Karlstein als Baustellen

Kein gutes Zeugnis stellen alle Spitzenkandidaten dem öffentlichen Verkehrsangebot im Bezirk Waidhofen aus. „Die Taktung der bestehenden Busverbindungen ist ein massives Problem. Oft fahren Busse nur zweimal am Tag. Verbesserungsbedarf gibt es aber auch bei der Bahnverbindung von der Bundeshauptstadt ins Waldviertel. „Bei kleinen Orten und kurzen Wegen muss die Radfahrinfrastruktur am Land massiv ausgebaut werden. Außerdem braucht es Bedarfsfahrdienste und Carsharing-Modelle für die ‚letzte Meile‘ von der Öffi-Haltestelle zum Wohnort“, fasst NEOS-Spitzenkandidat El Behi zusammen.

Ozlberger ist zwar mit den Zubringer-Busverbindungen zu den Zügen nach Wien zufrieden, allerdings nicht mit den Busverbindungen in andere Bezirkshauptstädte und nach St. Pölten. Sie sieht den Ausbau von Anruf- und Sammeltaxis als eine Zwischenlösung bis zu einem adäquaten Ausbau der öffentlichen Verkehrsverbindungen an. Auch Litschauer sieht in Anrufsammeltaxis eine gute Alternative zu Busverbindungen. Der Fahrplan der Busse sei laufend an die Erfordernisse – insbesondere auch die Anbindung zur HTL Karlstein – anzupassen.

Gerade diese Verbindung ist es, die SPÖ-Spitzenkandidat Christian Kopecek als Problemfall ansieht. Viele Schüler würden aufgrund der mangelhaften Öffi-Anbindung gezwungen sein, ins Internat zu gehen. Außerdem sollte es auch einen Arbeitsverkehr zu den großen Arbeitgebern im Bezirk geben.

Auch Gottfried Waldhäusl sieht Handlungsbedarf. Öffentlich finanzierte Sammeltaxis wären für ihn eine Lösung anstelle von großen Bussen, die nur mit zwei oder drei Fahrgästen besetzt seien.

Bahn: spätere Züge und Bahnanschluss für Waidhofen

Während vor allem die Busverbindungen der Haupt-Kritikpunkt sind, gibt es aus Sicht der Spitzenkandidaten auch bei der Franz-Josefs-Bahn Verbesserungspotential. Michael Litschauer etwa schließt sich dem oft gehörten Wunsch nach einer späteren Zugverbindung von Wien ins Waldviertel an Freitagen und Samstagen an, um die Rückfahrt nach Veranstaltungsbesuchen in Wien zu ermöglichen. Auch Ozlberger vermisst späte Abendverbindungen, ohne die sie es oft nicht nach Hause schafft. Dem kann sich auch Kopecek anschließen – man müsste allerdings für solche „Veranstaltungszüge“ attraktive Kombi-Angebote einführen, damit die Nutzung preislich attraktiver wird.

Bleibt noch die Frage nach einem Bahnanschluss für Waidhofen. Für Gottfried Waldhäusl wäre ein solcher zwar wünschenswert, die Waldviertelautobahn sei aber vorrangig. Anders sieht dies freilich Ozl berger – für sie wäre ein Bahnanschluss absolut begrüßenswert. Für Kerim El Behi ist eine Bezirkshauptstadt ohne Bahnanschluss wie „ein Auto ohne Räder“. Waidhofen müsse an die Franz-Josefs-Bahn angeschlossen und auch die Taktung und der Preis verbessert werden. Auch Kopecek würde einen Bahnanschluss für Waidhofen begrüßen, vor allem auch in Kombination mit touristischen Angeboten. Michael Litschauer fordert eine gründliche Kosten-Nutzen-Analyse, ehe man an eine Wiederinbetriebnahme der Bahnverbindung zwischen Waidhofen und Schwarzenau denken könne.

Solange man jedoch auf Busse angewiesen ist, um zur Bahn zu gelangen, gibt es ein weiteres Problem: Die Radmitnahme ist, mit Ausnahme von Klapprädern, nicht möglich. Ozlberger wäre hier für eine Lösung wie in Wien, wo man Fahrräder außerhalb der Stoßzeiten mitnehmen kann. Auch für El Behi und Kopecek ist eine Radmitnahme eine Voraussetzung für einen attraktiven öffentlichen Verkehr.

Michael Litschauer hingegen sieht die Lösung für dieses Problem eher in Taxidiensten, Waldhäusl hält die Radmit nahme für den Tourismus als geeignete Maßnahme. Er kenne das Problem. „Aber das Rad wird nicht die Lösung der Verkehrsinfrastruktur im Waldviertel sein“, so die Meinung von Waldhäusl.

