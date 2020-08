Nach seinem Medizinstudium an der Universität Wien kam Andreas Gold im Jahr 1988 an das Landesklinikum Waidhofen, wo er seine Turnusarztausbildung zum Allgemeinmediziner absolvierte und 1996 die Ausbildung zum Facharzt für Radiologie abschloss. Es erfolgte die Anstellung als Oberarzt am Institut für Radiologie am Landesklinikum. 2004 übernahm Andreas Gold die Ordination für Röntgendiagnostik sowie das Schnittbildinstitut in Waidhofen. Nach der Pensionierung von Primar Purgina wurde er im Jänner 2008 zum Leiter der Radiologie bestellt und konnte seit dieser Zeit sowohl bauliche als auch radiologisch-technische Neugestaltungen und Modernisierungen im Landesklinikum umsetzen.

Mehr als 1.000 Ausfahrten als Notarzt

Neben seiner Leitungsfunktion war Gold Spitalsärztevertreter und über 15 Jahre Bezirksärztevertreter für den Bezirk Waidhofen. Als langjähriges aktives Mitglied beim Roten Kreuz war er bei mehr als 1.000 Ausfahrten als Notarzt im Einsatz. In seiner Freizeit unterstützt Andreas Gold den SV Sparkasse Waidhofen, den UTC Waidhofen und seine Tochter Julia bei ihrem Medizinstudium.

Mit Jahreswechsel beendete Andreas Gold seine eindrucksvolle und erfolgreiche aktive Zeit im Landesklinikum und übergab die Leitung an Oberärztin. Karin Kainz.



„Primar Gold war in seiner jahrzehntelangen Tätigkeit für das Landesklinikum Waidhofen, im niedergelassenen Bereich, im Notarztwesen und durch seinen Einsatz als Ärztevertreter eine stützende und verlässliche Säule in der medizinischen Versorgung des Bezirkes Waidhofen, dafür gebühren ihm großer Dank und Anerkennung. Mit Primaria Kainz konnte nach einem Ausschreibungsverfahren eine versierte und engagierte Nachfolgerin gefunden werden, die einerseits lokal verwurzelt ist und andererseits die radiologische Versorgung im Klinikum und im Bezirk in der gewohnten Qualität und mit der notwendigen Leidenschaft weiterführt“, freut sich der Geschäftsführer der Gesundheit Waldviertel GmbH, Andreas Reifschneider.

Karin Kainz seit 2018 stellvertretende Leiterin

Die gebürtige Heidenreichsteinerin Karin Kainz maturierte am Bundesgymnasium Waidhofen und schloss ihr Medizinstudium in Wien ab. Ihren Turnus sowie ihre Ausbildung zur Fachärztin für Radiologie absolvierte sie am Landesklinikum Krems. 2013 wechselte sie ins Landesklinikum Waidhofen und gleichzeitig auch in die Gruppenpraxis Dr. Gold & Partner. Neben zahlreichen radiologischen Fortbildungen schloss Karin Kainz die Ausbildung zur Strahlenschutzbeauftragten ab. 2018 übernahm sie die Funktion der 1. Oberärztin und somit der stellvertretenden Leiterin der Radiologie.

Mit der Pensionierung von Primar Andreas Gold wurde Oberärztin Karin Kainz vorerst mit der interimistischen Leitung der Radiologie betraut und nach einem Hearing im Juli zur Leiterin des Institutes für Radiologie und bildgebenden Diagnostik am Landesklinikum bestellt. Zudem führt sie gemeinsam mit ihrem Mann, einem ausgebildeten Radiologietechnologen und gebürtigen Waidhofner die radiologische Gruppenpraxis Dr. Kainz und Partner sowie das angeschlossene Institut für bildgebende Diagnostik.

„Ich freue mich sehr, meinen Beruf in meiner Heimat ausüben zu können und möchte mich an dieser Stelle bei meinem Vorgänger bedanken, der mir stets ein Vorbild war als leidenschaftlicher Radiologe und Mensch, der immer ein offenes Ohr für Patienten und Kollegen hatte. In diesem Sinne möchte ich unsere Patienten in Zusammenarbeit mit den Kollegen der klinischen Fächer weiterhin optimal versorgen. Dabei werde ich sowohl im Krankenhaus als auch in der Ordination von einem großartigen Team unterstützt“ so die neue Leiterin der Radiologie, Primaria Karin Kainz.

Privat lebt Karin Kainz in Waidhofen, ist verheiratet und Mutter von zwei Söhnen. Ausgleich zum Beruf findet sie im Lesen, Besuch von Konzerten und in Gesellschaft guter Freunde.