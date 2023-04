Karlstein 24-Stunden-Übung: Fünf Szenarien hielten Einsatzkräfte auf Trab

RW Red. Waidhofen

Ein Verkehrsunfall in der Nacht war eines der Übungs-Szenarios. Foto: FF Karlstein

D as zweite Jahr in Folge hielt die Feuerwehr Karlstein gemeinsam mit der Roten Kreuz Waidhofen an der Thaya eine 24-Stunden-Übung ab. Die Szenarien reichten vom Fettbrand über einen Autounfall und eine Bergung per Zille bis zum Arbeitsunfall im Glockenturm. Am Freitag, 21. April, fiel um 16.55 Uhr der Startschuss.