Die Kanalarbeiten in der Marktgemeinde schreiten voran: Die Leitungen sind in Goschenreith und Schlader verlegt und an je eine Kleinkäranlage mit vier Betonbehältern angeschlossen. Sie sind nach einem Jahr Bauarbeit seit September in Betrieb. Wertenau wird jetzt folgen, dort ist ebenso eine Kleinkläranlage geplant wie in den noch fehlenden Ortschaften Eggersdorf und Thures.

Der Gemeinderat beauftragte im Vorfeld Ziviltechniker Herbert Kobald aus Baden für die Planung, Bauaufsicht und Fertigstellung: Die kleinen Ortschaften liegen einigermaßen entfernt voneinander, sodass eine Kleinkläranlage für sinnvoll erachtet werde. Das erzählen Bürgermeister Siegfried Walch und Vizebürgermeister Matthias Kitzler im NÖN-Gespräch. Man hätte für die langen Leitungen extra Pumpwerke gebraucht.

2020 soll Wertenau angeschlossen sein

Das Projekt in Wertenau mit 23 Häusern wird im Frühjahr starten und soll noch 2020 finalisiert sein. Das Technische Büro Kobald hat die Ausschreibung für die Erd- und Baumeisterarbeiten mitsamt Rohrlieferungen für die Abwasserbeseitigungsanlage getätigt. Den Zuschlag erhielt wie üblich der Billigstbieter: die Leyrer + Graf Baugesellschaft aus dem Waldviertel. Zugleich holte man Angebote für die Abwasserreinigung ein: Der Gemeinderat vergab den Auftrag für den Bau der Kleinkläranlage an die Firma Schreiber-Awatec aus Wien. Die Wiederherstellung der Straße ist ein eigener Budgetposten.

Das steht jetzt in der Augasse, Karlstein, bevor: Die Leitungen für Wasser und Abwasser sind verlegt, sowohl in der oberen als auch in der unteren Augasse. Dort sei der älteste Kanalstrang gelegen, erzählt Kitzler. Der kürzeste Teil von dem Betrieb Franz Glanz GmbH bis zum Jugendheim wird demnächst asphaltiert, der Rest folgt 2020. Den Auftrag erhielt Leyrer + Graf.

Die Gemeinde hat Anrainer zu einem Infoabend eingeladen, um eine mögliche Verkehrsberuhigung in diesem Bereich besprechen zu können. „Die Autofahrer waren bis jetzt wegen der Schlaglöcher gezwungen, langsamer zu fahren“, schildert Walch. Nicht die ganze Fahrbahn wird asphaltiert, sondern auch Pflastersteine verlegt.