Bankomatschweißer auf der Anklagebank

Mit ungeheurer Professionalität beging eine Bande zwei Einbruchsdiebstähle in Hadres und Unterretzbach im Dezember letzten Jahres. Dabei wurden jeweils die Bankomaten binnen maximal fünf Minuten aufgeschweißt und der Tatort mittels E-Scootern verlassen. Später stiegen sie in zwei Fluchtautos um und waren samt Beute und E-Scootern verschwunden. Das Wissen um die Vorgangsweise verdanken die ermittelnden Behörden einem weiteren Einbruch am 8. April in Karlstein.

Bei den Taten im Bezirk Hollabrunn, wo die Täter in Hadres knapp 65.000 Euro erbeuteten, in Unterretzbach aber am Bankomat scheiterten, sei die Beweislage „dramatisch schlecht“ gewesen, so Staatsanwalt Stefan Dunkl. Bis zum April gab es keine brauchbaren Ermittlungsansätze. Mit der Festnahme eines 35-jährigen Ukrainers, der auch die moldauische Staatsbürgerschaft besitzt, und eines Bulgaren, der ebenfalls moldauischer Doppelstaatsbürger ist, änderte sich das.

Im Fluchtfahrzeug der beiden fanden die Polizisten die E-Scooter und diverse Bekleidung der Täter. Vom Schweißgerät oder den 115.000 Euro, die in Karlstein erbeutet wurden, fehlte jede Spur. Im Gegensatz zu den Dezember-Taten war es diesmal ein „Konglomerat an Beweisen“ – zumindest in Bezug auf die beiden Angeklagten. Vor einem Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richter Rainer Klebermaß mussten sich die beiden als Mitglieder einer kriminellen Vereinigung für schweren gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahl am Landesgericht Korneuburg verantworten.

Sie seien in Polen von einem gewissen „Iwan“ als Fahrer angeworben worden, erzählten die Angeklagten übereinstimmend. Auch hätten sie gewusst, dass die Ausfahrt die Begehung eines Verbrechens zum Ziel haben würde, gaben sich die beiden Männer geständig, ebenso wie zu der Tatsache, „dass sie für Profis gehandelt“ haben. Der 35-Jährige gab sogar zu, auch bei Erkundungsfahrten wenige Tage vor Tatbegehung der Chauffeur gewesen zu sein. Ihren Beitrag zu den Einbrüchen im Bezirk Hollabrunn bestritten sie vehement.

Das Beweisverfahren ergab keine zwingenden Zusammenhänge zwischen den zwei Angeklagten und den Taten in Dezember, weswegen sie vom Beitrag zu diesen Einbrüchen freigesprochen wurden. Kein Zweifel bestand allerdings an ihrer Schuld betreffend des aufgeschweißten Bankomats in Karlstein. Staatsanwalt Dunkl forderte in seinem Schlussplädoyer den Senat, die „Szenen im Ort, wie sie sonst nur im Film“ vorkämen und vor allem den riesigen Sachschaden zu berücksichtigen.

In ihren letzten Worten vor dem Urteil bat der Bulgare „Meine Familie braucht mich jetzt“ und der Ukrainer vom Gericht „human betrachtet“ zu werden. Die Humanität liegt bei derart schweren Verbrechen im Auge des Betrachters. Der bisher unbescholtene Bulgare wurde zu zweieinhalb Jahren unbedingter Freiheitsstrafe, der durch eine Vorstrafe belastete 35-Jährige zu drei Jahren ver urteilt. Dunkl nahm seitens der Staatsanwaltschaft das Urteil an, Verteidiger Alexander Phi lipp legte für seine Mandanten Berufung wegen der Strafhöhe ein.

