Eine vierwöchige Sperre des Holzgrabens ist aufgrund der dort derzeit laufenden Bauarbeiten an der Landesstraße L59 erforderlich.

Kurvenradien zu eng, Fahrbahn schadhaft

Enge Kurvenradien und die schadhafte Fahrbahnkonstruktion machten einen Ausbau des rund einen Kilometer langen Abschnitts südlich von Karlstein erforderlich. Die ersten Arbeiten – noch unter Aufrechterhaltung des Verkehrs mit einer Ampelregelung – starteten am 11. Mai. Seit Dienstag gilt nun eine Totalsperre. Die Umleitung erfolgt über die Landesstraßen L 59 (Schlader), L 8152 (Griesbach, Göpfritzschlag) und die B30 in Karlstein in beide Richtungen.

2.000 m Erd- und Felsmaterial werden abgetragen

Um die dem heutigen Verkehrsstandard entsprechenden Kurvenradien zu erhalten, ist es im Vorfeld notwendig, in den Verbreiterungsbereichen aufgrund der Hanglage neben der Fahrbahn Erd- und Felsmaterial in der Größenordnung von 2.000 Kubikmetern abzutragen. Während dieser Arbeiten ist die Totalsperre notwendig.

Verbreiterung auf 7,50 Meter

Danach werden die Verbreiterungen der Kurven auf 7,50 Meter mit den entsprechenden Radien ausgeführt. Der neue Konstruktionsaufbau wird in diesen Bereichen mit einer 40 cm starken Frostschutzschicht, einer 10 cm Schicht aus Recyclingasphalt und einer bituminösen Tragschicht hergestellt.

Kosten von 150.000 Euro trägt das Land NÖ

Für die Ableitung der Oberflächenwasser ist zur Wasserführung die Herstellung eines Spitzgrabens samt Einlaufgitter erforderlich. Diese Arbeiten werden zum Großteil unter Aufrechterhaltung des Verkehrs erfolgen.

Abschließend wird über den rund einen Kilometer langen Ausbaubereich nach dem teilweisen Abfräsen der bestehenden Fahrbahndecke eine neue drei Zentimeter starke Deckschicht wieder eingebaut. Die Bauarbeiten werden von der Straßenmeisterei Dobersberg in Zusammenarbeit mit Baufirmen der Region durchgeführt.

Die Baukosten von rund 150.000 Euro werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.