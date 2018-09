Einige Bauvorhaben starten in der Marktgemeinde Karlstein noch in diesem Herbst.

Die zugehörigen Beschlüsse wurden in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag gefällt. In der Augasse wird der bestehende Kanal um 227.896 Euro von der Firma Leyrer+Graf saniert. Betroffen ist eine Straßenlänge von rund 350 Metern. Der Baustart soll im Oktober erfolgen, die Sanierungsarbeiten sollen noch heuer abgeschlossen werden. Die Wiederherstellung der Fahrbahn auf rund 350 Metern Länge wird voraussichtlich erst im kommenden Jahr durchgeführt werden. Während der Arbeiten ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Fertigstellung erfolgt 2019

Der Parkplatz gegenüber dem Gemeindeamt erhält nun eine Einfriedung, die von der Firma Reißmüller ebenfalls noch im Herbst errichtet werden wird.

Auch zwei Güterwegvorhaben standen auf der Tagesordnung der Sitzung. In Thures soll ein rund 300 Meter langer Güterweg von der Landesstraße in Richtung Thuma gebaut werden. Die Gemeinde trägt 20 Prozent der Kosten, der Rest entfällt auf das Land NÖ und die Interessenten. Die Errichtung wird noch heuer beginnen, die Fertigstellung erfolgt 2019.

In Eggersdorf muss ein knapp zwei Kilometer langer Güterweg saniert werden, der von der Landesstraße in den Ort führt. Auch hier trägt die Gemeinde 20 Prozent der Kosten. Die Arbeiten werden allerdings erst 2019 ausgeführt.

Alle Beschlüsse erfolgten einstimmig, alle Mandatare waren anwesend.