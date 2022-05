Ehrungen bei Florianifeier in feierlichem Rahmen

Werbung

Im feierlichen Rahmen fand am 8. Mai die Florianifeier der Freiwilligen Feuerwehr Karlstein statt. Im Zuge der Florianimesse, gestaltet von Provisor Thomas Skrianz, wurde auch die neu angeschaffte Hochwasserschutzpumpe SPA200 gesegnet.

Pumpe hoffentlich nur für Übungszwecke verwenden

„Wir sind froh, dass wir nun so eine leistungsstarke Pumpe bei uns im Haus haben, hoffen aber trotzdem, dass wir sie nur zu Übungszwecken verwenden werden“, betonte Kommandant Alexander Hofstätter bei der ersten Florianifeier in seiner neuen Funktion. Bei seinem ersten Einsatz vor 20 Jahren hätte er nicht damit gerechnet, eines Tages in die Fußstapfen von Erwin Hofstätter zu treten.

Für die Sicherstellung einer schlagkräftigen Feuerwehr sind laufend Investitionen nötig. Es wurde die Anschaffung eines HLF3 beschlossen. Die beachtliche Investitionssumme für das Einsatzfahrzeug Hochwasserschutzpumpe in Höhe von 460.000 Euro wird gemeinsam von der FF Karlstein und der Gemeinde Karlstein aufgebracht. Bürgermeister Siegfried Walch bedankte sich für die jahrzehntelange Einsatzbereitschaft der Feuerwehrkameraden und wünschte allen Mitgliedern eine gute Zusammenarbeit und ehrliche Kameradschaft, um sowohl Höhen als auch Tiefen gemeinsam zu meistern.

Ausgeschiedene Funktionäre wurden geehrt

Nach musikalischen Beiträgen der Rossinger Musikanten stand der nächste Festakt bevor: die Ehrung ausgeschiedener Funktionäre aus den verschiedensten Gremien durch Bürgermeister Siegfried Walch seitens der Gemeinde. Als Erster wurde Günther Schanl vor den Vorhang geholt und für seine langjährigen Tätigkeiten als Ortsvorsteher von Thures geehrt. Edwin Miksche wurde das Ehrenzeichen der Marktgemeinde Karlstein verliehen, da er als Ortsvorsteher viele Akzente gesetzt hatte, darunter die Gründung des Dorferneuerungsvereins. Für sein Wirken als langjähriger Gemeinderat wurde Markus Böhm mit der Verleihung des Ehrenzeichens Dank und Anerkennung ausgesprochen. Siegfried Walch bedankte sich auch beim ehemaligen Gemeinderat Christian Bauer für sein Engagement in den verschiedensten Belangen.

„Es kennt dich mittlerweile jeder in unserer Gemeinde. Du bist eine Legende“, holte Walch im Anschluss Diakon Franz Hadl auf die Bühne und überreichte ihm die Ehrenurkunde für seine wertvollen Tätigkeiten als Seelsorger. Über einen Ehrenring durfte sich der ehemalige Feuerwehrkommandant Erwin Hof stätter für sein Engagement für die Freiwillige Feuerwehr Karlstein freuen. Er war federführend für die Entstehung des Feuerwehrhauses verantwortlich. „Stets mit einem Ziel vor Augen und der nötigen Umsichtigkeit hat er wichtige Entscheidungen getroffen“, hob Walch hervor. Der zweite Ehrenring des Tages wurde an Manfred Damberger für seine Funktion als Vizebürgermeister verliehen. „Eines Tages wollte ich wissen, wie die Gemeindepolitik vonstatten geht und habe am eigenen Leib erleben müssen, wie schwierig es ist, alle Meinungen unter einen Hut zu bringen“, erinnerte sich der Vizebürgermeister zurück. Als Visionär war Dambergers Ziel, nicht zu verwalten, sondern zu gestalten. Seine Vorstellungen hat er federführend bei der Modernisierung des Amtshauses und der Übersiedlung der Volksschule einfließen lassen.

Auch Bezirkshauptfrau Daniela Obleser gratulierte den geehrten Personen persönlich und hob in einer kurzen Ansprache den Stellenwert der Freiwilligen Feuerwehr hervor: „Sie ist ein Garant für zuverlässige Hilfe und gerade in einer Zeit, geprägt von Egoismus, ein wertvoller Beitrag für die Allgemeinheit.“

