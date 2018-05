Die Feuerwehr Karlstein besteht seit 140 Jahren. Das wurde am vergangenen Wochenende gebührend gefeiert.

Bereits am Samstagnachmittag fand ein „Sicherheitstag“ statt, bei dem Feuerwehr, Rotes Kreuz, Polizei und Rettungshundebrigade ihre Gerätschaften und auch die Hunde präsentierten. Von einer Höhenrettung bis zu einer Unterordnungsübung des Kommandanten der Polizeihundeinspektion Echsenbach, Peter Enzmann, mit seinem Hund über die Gerätschaften des Polizei-Entminungsdienstes und der Vorstellung der Aktion „Gemeinsam sicher“ war eine breite Palette des Leistungsspektrums der Blaulichtorganisationen zu sehen. Ein Eintopf des Versorgungsdienstes der NÖ Feuerwehren rundete den Sicherheitstag kulinarisch ab.

Peter Enzmann, Kommandant der Polizeihundeinspektion Echsenbach, zeigte mit seinem Hund Unterordnungsübungen. | Hannes Ramharter

Am Sonntag gab es nach der durch Pfarrer Wolfgang Auhser zelebrierten Messe, musikalisch umrahmt von den Rossinger Musikanten, einen Festakt.

Kommandant Erwin Hofstätter begrüßte die Gäste und stellte sich bei den Autopatinnen der FF Karlstein mit Blumen ein. Auch an Elfriede Rinder, die seit vielen Jahren die FF Karlstein bei Festen unterstützt, überreichte er anlässlich ihres 80. Geburtstages Blumen. Firmen, die die FF Karlstein immer wieder unterstützen, wurden ebenfalls mit Erinnerungsgeschenken bedacht. Hofstätter sprach abschließend auch den zahlreichen freiwilligen Mitarbeitern seiner Wehr Dank aus.

Kommandant-Stellvertreter Matthias Kitzler ließ anschließend in einem kurzen historischen Rückblick die Geschichte der FF Karlstein Revue passieren. Die Wehr war 1878 in der Mühle gegründet worden, erhielt wenig später von der Gemeinde ein erstes Löschgerät und konnte bereits 1887 ihr erstes Haus errichten, das 1961 der neuen Bundesstraße weichen musste. 1962 hatte die FF Karlstein ihr erstes Fahrzeug erhalten, bereits seit 1990 ist Erwin Hofstätter Kommandant der Wehr. In seiner Zeit wurde auch der Neubau des Feuerwehrhauses am nunmehrigen Standort durchgeführt und 2010 die Bezirksleistungsbewerbe abgehalten. Derzeit umfasst die Feuerwehr Karlstein 71 Mitglieder, davon 15 Reservisten. In den letzten 20 Jahren hatte es 914 Einsätze mit 12.450 Arbeitsstunden gegeben.

Altbürgermeister ist Ehrenbürger

Bezirkskommandant Manfred Damberger überreichte anschließend Erwin Hofstätter das Verdienstzeichen 3. Klasse des NÖ-Landesfeuerwehrverbandes und an die FF Karlstein und die FF Münchreith eine Urkunde des Landesfeuerwehrverbandes anlässlich ihres 140-jährigen Bestehens.

Bürgermeister Siegfried Walch dankte anschließend für die 140 Jahre freiwilligen Einsatz. „Unsere Bevölkerung kann sich auf die Feuerwehr verlassen“, betonte er.

Doch auch die Marktgemeinde Karlstein nahm diesen Festakt zum Anlass, sich bei verdienten Bürgern zu bedanken. Gemeinsam mit Vizebürgermeister Manfred Damberger und dem geschäftsführenden Gemeinderat Harald Böhm wurden ehemalige Mandatare geehrt.

Mit Urkunden ehrte der Landesfeuerwehrverband die Feuerwehren Karlstein und Münchreith anlässlich ihres 140-jährigen Bestehens. Im Bild Bezirkskommandant Manfred Damberger mit seinem Stellvertreter Oswald Sprinzl, Abschnittskommandant Gerald Dimmel und den Kommandanten Erwin Hofstätter und David Hofbauer. | Hannes Ramharter

Dank und Anerkennung erhielten die ehemaligen Ortsvorsteher Stefan Abraham und Gerhard Stumfoll. Auch dem langjährigen Funktionär des USV Karlstein und nunmehrigem Präsidenten Walter Hausberger wurde Dank und Anerkennung ausgesprochen.

Mit dem Ehrenring der Marktgemeinde Karlstein wurde der ehemalige geschäftsführende Gemeinderat Eduard Fanter ausgezeichnet. Er war 1990 in den Gemeinderat gewählt worden und von 1995 bis Februar 2018 geschäftsführender Gemeinderat, aber auch der Verschönerungsverein und der Seniorenbund waren ihm ein Anliegen.

Eduard Fanter, im Bild mit seiner Gattin Franziska, erhielt den Ehrenring der Marktgemeinde Karlstein. | Hannes Ramharter

Mit der Ehrenbürgerschaft wurde der ehemalige Bürgermeister Ernst Herynek bedacht. Er war 37 Jahre in der Gemeindepolitik tätig. Bereits mit 26 Jahren wurde er in den Gemeinderat gewählt, fünf Jahre später wurde er geschäftsführender Gemeinderat, 1994 Vizebürgermeister und 2005 Bürgermeister. „Deine jahrzehntelange Tätigkeit hat die Gemeinde geprägt“, betonte sein Nachfolger Siegfried Walch, besonders erwähnte er, dass vor allem der Umbau des Gemeindeamtes und der Neubau der Volksschule im Gemeindeamt Meilensteine waren.

Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais gratulierte Herynek ebenfalls und hob hervor, dass in der Vorwoche durch das Ja zur „Europaspange“- einer Autobahnverbindung durch das Waldviertel - eine Basis für eine bessere Zukunft der Region gelegt wurde.