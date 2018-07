Grund zur Freude gab es bei Pollmann China. Denn beim „Inalfa Suppliers Day“ war der Waldviertler Projektleiter David Gressl der Star des Tages. Gressl ist seit drei Jahren für Pollmann in China und betreut unter anderem den Kunden Inalfa Roof Systems im Bereich Schiebedach-Kinematiken.

Holger Schramm übergab die begehrte Trophäe an David Gressl. Für die Auszeichnung „Excellent Personal“ ausschlaggebend war die enge Zusammenarbeit Gressls in den Projekten und die professionelle sowie immer prompte Abwicklung an den Schnittstellen. Als Indikatoren wurden der stetige Rückgang von Reklamationen genannt und die gleichzeitige Zunahme an A-Ratings herangezogen.

Selbst durch und durch Team-Player, betonte Gressl in seinen Dankesworten, wie wichtig das gesamte Team von Pollmann China für diesen Erfolg ist: „Deren täglicher Einsatz macht solche Spitzenleistungen erst möglich“.

Holger Schramm hob die Einbindung von Lieferpartnern in den Gesamtprozess als Erfolgsfaktor hervor. „Das hören wir gerne“, meint dazu Pollmann International - Geschäftsführer Herbert Auer, „denn das entspricht genau unserer Arbeitsweise“.