Ein langjähriger Karlsteiner Gemeindepolitiker und Raiffeisenbank-Funktionär ist tot: Friedrich Niederhofer verstarb im 89. Lebensjahr.

Niederhofer wurde am 12. Oktober 1931 in Zlabings geboren. 1945 musste die Familie aus der Tschechoslowakei nach Karlstein flüchten. 1954 erlernte er das Bäckerhandwerk und betrieb ab 1962 mit seiner Frau Josephine eine Bäckerei in der Raabser Straße. 1965 trat Niederhofer als Gemeinderat in die Politik ein. Nach einer Pause von 1971 bis 1974 war er ein Jahr lang (bis 1975) Vizebürgermeister, anschließend bis 1980 geschäftsführender Gemeinderat. Es folgten weitere zehn Jahre als Gemeinderat, ehe Niederhofer sich 1990 aus der Gemeindepolitik zurückzog.

Auch als Raiffeisen-Funktionär engagierte er sich in Karlstein. Niederhofer war von Jänner 1970 bis Novembver 1971 im Aufsichtsrat tätig, ab November 1971 bis Juli 1972 Vorstandsmitglied, ab August 1972 bis Mai 1975 Obmannstellvertreter und von Mai 1975 bis November 2002 Obmann der Raiffeisenkasse Karlstein.

Ein besonderer Meilenstein in seiner Tätigkeit als Obmann war der Neubau des Bankgebäudes der jetzigen Raiffeisenbank in den Jahren 1985/1986.