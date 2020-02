Die seit fünf Jahren im Gemeinderat tätige Aloisia Koll (ÖVP) führte als Altersvorsitzende den Beginn der Sitzung. Ernst Demmer (ÖVP) war entschuldigt, somit gaben 18 von 19 Gemeinderatsmitglieder ihre Stimme ab.

17 von 18 Stimmen für Siegfried Walch

Nach der Verlesung der Gelöbnisformel war die Angelobung der Gemeinderäte vollbracht, und die Altersvorsitzende schritt weiter zur Wahl des Bürgermeisters. Der Wahlvorschlag seitens der ÖVP lautete auf Siegfried Walch, der in seiner Funktion bei der geheimen Wahl mit 17 von 18 Stimmen bestätigt wurde.

Mit den Worten „Danke für das Vertrauen, ich nehme die Wahl an“ freute er sich auf eine weitere erfolgreiche Legislaturperiode. „Ich werde in den kommenden fünf Jahren mit genauso viel Elan und Engagement weiterarbeiten wie bisher und ein Miteinander mit allen Fraktionen anstreben. Wir alle wollen das Beste für unsere Gemeinde erreichen und das werden wir auch“, blickt er zuversichtlich in die Zukunft.

Welche Wege die Gemeinde einschlagen wird und welche Projekte in Angriff genommen werden, wird erst kommende Woche im kleinen Gremium beraten. „Für mich ist ein Stillstand ein Schritt zurück, weshalb auch viele wichtige Entscheidungen anstehen“, führt der Bürgermeister fort und ist stets bemüht, etwas Neues anzustreben und das Rad in Schwung zu halten.

Anschließend ging es mit der Wahl des Gemeindevorstands weiter. Aufgrund des Wahlergebnisses standen all fünf Sitze im Vorstand der ÖVP zu. Mit 15 Stimmen Matthias Kitzler, Norbert Bauer und Johann Breuer sowie mit 16 Stimmen Johannes Bentz und Michael Hofstätter zu den geschäftsführenden Gemeinderäten gewählt.

Zwei neue Vorstandmitglieder

Zwei der neu gewählten geschäftsführenden Gemeinderäte werden nun frischen Wind in den Vorstand bringen, da sie erstmals in dieser Funktion fungieren. Der 35-jährige Büroangestellte Michael Hofstätter aus Karlstein war bereits zwei Jahre Gemeinderat. Sein Hauptaugenmerk wird bei der jungen Generation liegen, da er künftig als Jugendgemeinderat amtieren wird. Auch Johann Breuer, Landwirt aus Thuma, wird nach fünf Jahren Gemeinderat nun in den Vorstand wechseln und sich als Umweltgemeinderat engagieren.

Vizebürgermeister Matthias Kitzler erhielt 17 von 18 Stimmen

Für die Wahl des Vizebürgermeisters schlug die ÖVP Matthias Kitzler vor, der in geheimer Wahl 17 von 18 erhielt. „Vertrauen ist das höchste Gut, dass dem Menschen obliegt. Ich möchte mit dem Vertrauen, dass mir in die Hände gelegt wurde, die Zügel in die Hand nehmen und die Gemeinde nicht nur verwalten, sondern auch gestalten“, nahm Kitzler die Wahl an.

Bereits in internen Vorgesprächen hat sich die ÖVP aufgrund der Wichtigkeit des Prüfungsausschusses darauf geeinigt, die SPÖ als weiteres Kontrollorgan mit ins Boot zu holen. Deshalb wurden Harald Böhm (SPÖ), Robert Perzi, Aloisia Koll, Nicole Kothbauer-Pany und Ernst Demmer (alle ÖVP) seitens der ÖVP vorgeschlagen. Mit 17 Stimmen wurden Obmann Harald Böhm (SPÖ), Robert Perzi, Aloisia Koll und Nicole Kothbauer-Pany (alle ÖVP) gewählt. Eine Stimme mehr erhielt Ernst Demmer (ÖVP).

Der Gemeinderat Karlstein wird mit Sonja Amann, Marcel Erhart, Manfred Hrdlitschka, Nicole Kothbauer-Pany, Thomas Lebersorger, Robert Perzi und Martin Strobl von sieben neuen Mitgliedern unterstützt.