Stark im Zeichen der Ende Juni stattfindenden Landesfeuerwehrleistungsbewerbe in Gastern stand der Abschnittsfeuerwehrtag des Abschnittes Dobersberg am Sonntag in Karlstein.

Abschnittskommandant Gerald Dimmel konnte zahlreiche Gäste vor dem Feuerwehrhaus Karlstein begrüßen. Er stellte fest, dass die Landesleistungsbewerbe nach 1962 in Waidhofen und 2006 in Raabs erst zum dritten Mal im Bezirk ausgetragen werden. „Hunderte Stunden der Vorbereitung liegen bereits hinter uns, ich bin überzeugt, dass das Konzept samt Rahmenprogramm aufgehen wird“, meinte Dimmel. Für die Bewerbung um die Leistungsbewerbe seien für ihn drei Punkte ausschlaggebend gewesen: Ein kräftiges Lebenszeichen des Bezirks, für Wertschöpfung in der Region zu sorgen („Die Feuerwehren gehen nicht nur Spenden sammeln, sie geben auch wieder zurück“) und Stolz auf die Freiwilligkeit.

„Ein paar Freiwillige fehlen noch, bitte meldet Euch“, appellierte Dimmel abschließend an die Feuerwehrmitglieder.

„Seid stolz auf Eure Leistungen“

Bürgermeister Siegfried Walch ermunterte die Feuerwehrmitglieder, „stolz auf die Leistungen zu sein, die ihr jeden Tag erbringt“. Er hob hervor, dass die Feuerwehren in kleineren Orten oft die einzige gesellschaftliche Basis für das Zusammenleben der Menschen bilden. Daher müsse man auch kleine Wehren unterstützen und fördern.

Bezirkshauptmann Günter Stöger erinnerte daran, dass die „Person des Jahres 2017“ ein 24-jähriger Feuerwehrmann aus Alland gewesen sei, der bei einem schweren Unfall geholfen habe. Er übernahm diese Auszeichnung stellvertretend für alle anderen FF-Mitglieder. „Wir wissen, dass wir jederzeit mit den Feuerwehrmitgliedern rechnen können“, schloss er.

Bundesratsabgeordneter Eduard Köck dankte den Feuerwehrmitgliedern im Namen von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner für die Bereitschaft während des gesamten Jahres, für die zahlreichen Ausrückungen, Übungen und Kurse, die von den Feuerwehrmitgliedern durchgeführt werden. Er gratulierte auch der Feuerwehr Karlstein zum 140-jährigen Bestandsjubiläum.

Förderung seitens des Landes Niederösterreichs

Auch Bezirkskommandant Manfred Damberger ergriff im Rahmen des Abschnittsfeuerwehrtages das Wort. Er dankte der Politik, die ein sehr wichtiger Partner bei der Finanzierung des Feuerwehrwesens ist und erinnerte daran, dass die Ersparnis von 20 Prozent, die alle Feuerwehren beim Ankauf von Ausrüstungsgegenständen nun haben, aus Niederösterreich ausgegangen sei.

Dieses Geld, das ursprünglich als Erlass der Mehrwertsteuer bezeichnet wurde, werde es auch in Zukunft als zusätzliche Förderung des Landes Niederösterreich geben.

Damberger betonte auch, dass die Zusammenarbeit mit den Gemeinden sehr wichtig sei und dankte allen Dienstgebern, wie zum Beispiel der Firma Pollmann, vor deren Firmenareal der Abschnittsfeuerwehrtag stattfand, für die Freistellung von Feuerwehrmitgliedern für Einsätze.

Abschließend dankte Erwin Miksch namens aller Ausgezeichneten für die Ehrungen.