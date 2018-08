Generationswechsel in einem der bedeutensten Architekturbüros der Region: Mit Anfang Juli hat der gebürtige Horner Reinhard Litschauer die Architekt Friedreich ZT GmbH übernommen.

Franz Friedreich hat das Büro 1981 gegründet, im gleichen Jahr, in dem sein nunmehriger Nachfolger Reinhard Litschauer geboren wurde. Der Karlsteiner Friedreich maturierte an der HTL Krems, studierte anschließend Architektur an der Technischen Universität Wien und spondierte 1976 zum Diplomingenieur. Neben seiner Tätigkeit in der eigenen Firma unterrichtete Friedreich bis Anfang der 1990er Jahre auch an der HTL Krems und wurde 1989 zum Doktor der Technik promoviert.

Zu den bedeutendsten Projekten, die unter Friedreichs Leitung verwirklicht wurden, zählen das Thayazentrum in Waidhofen, zahlreiche Raiffeisen-Bankstellen, u. a. die Raiffeisenbank Waidhofen, zahlreiche Sparkassenfilialen, das Hotel Leonardo in Bondorf bei Hoheneich, der Neubau der HTL Karlstein und des Schülerheims in Karlstein, zahlreiche Wohnbauvorhaben in NÖ und Wien.

Schon seit vielen Jahren bei Friedreich tätig

Reinhard Litschauer ist gebürtiger Horner, die Wurzel seiner Familie väterlicherseits gehen nach Rohrbach, Gemeinde Pfaffenschlag, zurück. Er maturierte 2000 am Gymnasium Horn und studierte anschließend Architektur an der Technischen Universität Wien. Bereits 2008 begann er im Büro Friedreich zu arbeiten, 2010 schloss er das Studium mit der Sponsion zum Diplomingenieur ab, 2013 legte er die Ziviltechnikerprüfung ab. Relativ bald wurde Litschauer bei verschiedenen Aufträgen in Waidhofen als Projektleiter eingesetzt, zum Beispiel bei der Renovierung des Kulturschlössls.

Reinhard Litschauer übernimmt die Mannschaft von Franz Friedreich zur Gänze, das sind 22 Mitarbeiter insgesamt, 16 davon in Karlstein und 6 in Wien.

Reinhard Litschauer ist verheiratet und hat eine Tochter, er ist derzeit auch als Obmann des Absolventenvereins des Gymnasiums Horn sowie als Gemeinderat (ÖVP) in Horn tätig.

Er will den Betrieb wie bisher weiterführen und den Schwerpunkt vor allem auf Wohnbau, kommunale Bauten, gewerb liche und Industriebauten legen. Die Firma wird Architekt Litschauer ZT GmbH heißen.

Architekt Franz Friedreich wird noch mindestens drei Jahre als Konsulent in der Firma tätig sein.