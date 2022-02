Johannes Bentz ist neuer „Vize“

Die Marktgemeinde Karlstein hat einen neuen Vizebürgermeister: Johannes Bentz (ÖVP) wurde am Freitag als Nachfolger von Matthias Kitzler (ÖVP) gewählt.

Kitzler war wie in der NÖN berichtet aus beruflichen Gründen aus dem Amt ausgeschieden. Matthias Kitzler war seit 2015 im Gemeindevorstand und seit Juni 2018 ÖVP-Gemeindeparteiobmann. Er wurde erst im Januar 2019 nach dem Rücktritt von Manfred Damberger zum Vizebürgermeister gewählt.

Die ÖVP nominierte den 60-jährigen Johannes Bentz zur Wahl als neuen Vizebürgermeister. Er ist seit 2005 im Gemeinderat der Marktgemeinde Karlstein tätig, und seit 2018 im Gemeindevorstand. In der geheimen Wahl erhielt der HTL-Lehrer 14 von 17 Stimmen, drei Stimmzettel blieben leer. „Ich nehme die Wahl an und bedanke mich für das Vertrauen, wenngleich meine Freude nicht ganz uneingeschränkt ist. Wenn ich ehrlich bin, ist mir schon etwas bange vor dem Amt, es ist nicht leicht, Matthias Kitzler nachzufolgen“, merkte Bentz an.

Maria Premm neu im Gemeindevorstand

In einer Ergänzungswahl wurde Maria Premm (ÖVP) in den Gemeindevorstand gewählt. Sie erhielt 15 von 17 möglichen Stimmen, zwei Stimmzettel blieben leer.

Auch sie nahm die Wahl an. Bürgermeister Siegfried Walch (ÖVP) bedankte sich bei Premm und Bentz, dass sie sich bereit erklärt hatten, die Funktionen zu übernehmen. „Wir wollen versuchen, weiterhin mit allen Fraktionen ein gutes Gesprächsklima beizubehalten. Wenn wir so weitermachen, wie wir es bis jetzt getan haben, sind wir für die Zukunft gut aufgestellt“, betonte Walch.

Der nun frei gewordene Sitz im Karlsteiner Gemeinderat soll durch Stefan Pollmann nachbesetzt werden. Er ist derzeit beruflich in Mexiko und soll am 19. Februar zurückkehren. Dann wird er als neuer Gemeinderat für die ÖVP angelobt werden.

Gemeinderat Ernst Demmer (ÖVP) war von der Teilnahme an der Wahl-Sitzung entschuldigt.

