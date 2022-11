Kabarett: Beobachter des Alltags

Einen vergnüglichen Abend bereitete das Kabarettensemble „KawaReh“ seinen Besuchern am Freitag in Karlstein. Der Kunst- und Kulturverein „KuuK“ engagierte die Hirschbacher Gruppe bereits im Vorjahr, damals mit ihrem Programm „Inselhüpfen“. Heuer hieß das Programm „A Duzad“, das sie in der alten Volksschule aufführten. Dabei handelte es sich um einen Querschnitt der besten Szenen aus ihren vier Programmen. Der Titel „A Duzad“, also ein Duzend, wurde deshalb gewählt, weil es die Gruppe seit mittlerweile zwölf Jahren gibt.

Aufgrund einer Terminkollision war das Trio, bestehend aus Josef „Joe“ Müller, Guntmar „Gugu“ Müller und Elisabeth „Lucy“ Seidl-Kases im Vorjahr nicht vollständig in Karlstein zu sehen. Elisabeth Seidl-Kases, die das „wa“ der Gruppe darstellt, war nämlich an dem Abend verhindert, doch heuer war das Trio wieder vollzählig.

Begonnen hat der Abend mit einer Nummer, bei der ein Kunde in der Telefonwarteschleife zum Wahnsinn getrieben wurde. Elisabeth Seidl-Kases spielte dabei eine naive Sekretärin, die mit ihrer hohen piepsigen Stimme an die bekannte Frau Knackal erinnerte. Joe Müller konnte in der Szene gekonnt sein Talent für Dialekte ausspielen. Interessant war auch sein Vortrag als Professor Chris Mas, in dem er über den Weihnachtsmann referierte. Seinen Berechnungen zufolge hätte der Weihnachtsmann pro besuchter Familie eine tausendstel Sekunde Zeit und müsste in dreifacher Schallgeschwindigkeit reisen. Was zur Folge hätte, dass er samt Renntieren verglühen müsste.

Gerne schlüpft das Kabarett-Trio in die Rolle alter Menschen. Die Verwandlung erfolgt auch perfekt, und es entstehen köstliche Dialoge mit viel Situationskomik, auch wenn man manchmal ins Rektale abgleitet. Generell entfaltet die Gruppe ihre volle Stärke im Rollenspiel. Hier sind sie zuhause und fühlen sich sichtbar wohl. Sie sind genaue Beobachter des Alltagsgeschehens und setzen dies amüsant in ihren Figuren um.

