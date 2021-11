Kabarett Kritik: Absurde Ideen

„Inselhüpfen“ mit dem Kabarettensemble „KawaReh“ stand am Samstag in Karlstein am Programm. Der Kunst- und Kulturverein „KuuK“ engagierte die Hirschbacher Gruppe für einen vergnüglichen Abend in der alten Volksschule. Aufgrund einer, für diese Zeit ungewöhnlichen, kulturellen Terminkollision war das Trio, bestehend aus Josef „Joe“ Müller, Guntmar „Gugu“ Müller und Elisabeth „Lucy“ Seidl-Kases nicht vollständig. Elisabeth Seidl-Kases, die das „wa“ der Gruppe darstellt, war nämlich an dem Abend für die Theatergruppe Gastern im Einsatz. Deshalb wurde das Programm für die verbliebenen Männer „Ka“ und Reh“ etwas adaptiert.

Alte Männer köstlich und gekonnt verkörpert

Josef und Guntmar Müller stellten sich unter anderem die Frage, heißt es nun Weggehen und Fortfahren oder doch Wegfahren und Fortgehen? Wie man es sagt und was damit gemeint ist, ist nur eine Frage wie alt man ist, stellte man fest. Die beiden Darsteller betrachteten das Wegfahren in den Urlaub jedenfalls aus der Perspektive zweier alter Männer, die sie auch köstlich und gekonnt verkörperten. Bei ihrer Reise nach Kleintaxen und darüber hinaus hatten sie mit den Tücken eines Buchungscomputers, der Beschaffung einer Reiseapotheke und so mancher Fremdwörter zu kämpfen. Immer wieder schlüpften sie in verschiedene Rollen, wobei Guntmar Müller hier um die Spur facettenreicher glänzte. Schön waren auch so absurde Ideen wie z.B. der Maschinenring-Leiharbeiter, der als Aushilfe in der Apotheke arbeitete.

Das Kabarettensemble erklärt mit ihren Inhalten nicht die große Welt, dafür die kleine Welt umso genauer und sehr pointenreich. Sie sind genaue Beobachter des Alltagsgeschehens und setzten dies amüsant in ihren Figuren um. Da stört es auch nicht großartig, wenn einmal eine Flatulenz auf der Bühne entweicht. Es gab in letzter Zeit ohnehin wenig zu lachen.