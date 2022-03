Kräuter-Broschüre: Die Dosis macht das Gift

Werbung

Der Frühlingsanfang wurde im Kräuterpfarrer-Zentrum am 26. März mit der Präsentation der neuen Kräuterbroschüre gefeiert.

In dieser werden 13 Heilkräuter und deren Wirkung beschrieben, die praktisch „vor unserer Haustür“ wachsen und deren richtige Anwendung zur Linderung verschiedenster Leiden und Probleme beitragen kann, wie etwa der Löwenzahn, Gänseblümchen oder Brennnessel. Die Broschüre wurde in Kooperation mit der Pflanzensaft-Produktionsfirma Drapal hergestellt.

Kräuterwissen meist mündlich überliefert

Geschäftsführer Marcus Drapal gab in einem Vortrag einen Überblick über das jahrtausendealte Pflanzenwissen, das großteils aus Überlieferungen und später durch Aufzeichnungen in den Klöstern und Stiften weitergegeben wurde bzw. erhalten blieb. Drapal erklärte: „Die Natur ist die größte Apotheke der Welt, die rund 50.000 Pflanzenarten verwendet. Und um es mit Paracelsus zu sagen: Die Dosis macht das Gift!“ Er ließ auch offen, dass nicht jedes Kräutlein für jeden Menschen geeignet sei. „Die wichtigste Frage muss sein: Was macht das mit mir? Selbsterfahrungen mit Kräuterauszügen zu machen ist wohl das Gescheiteste.“

Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger blickte zurück auf die Anfänge des Kräuterpfarrer-Zentrums, das 1978 von Pfarrer Heinrich Rauscher gegründet wurde. „Um Gottes Willen, a so a narrischer Pforra“, müssten sich die Leute damals gedacht haben. „Marcus Drapal und ich, wir haben uns gefunden. Als Botschafter und Vermittler, um den Leuten zu helfen“, erklärte Felsinger, dass gleich bei der ersten Begegnung „der Funke übergesprungen sei“, und das gemeinsame Ziel, das Kräuterwissen vielen Menschen zugängig zu machen, ins Auge gefasst wurde.

Das Kräuterpfarrer-Zentrum ist für Besucher von Dienstag bis Freitag, jeweils von 9 bis 17 Uhr und jeden Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

