Als erster Laientheater-Verein seit Beginn der Corona-Pandemie gab jener aus Karlstein wieder ein kräftiges Lebenszeichen von sich: mit einem Sketchabend im Saal der alten Volksschule.

„Wir haben es nach zwei Jahren Stillstand in kurzer Zeit geschafft, wieder eine kleine Veranstaltung auf die Beine zu stellen“, sagt Regisseur Harald Rinder. Vor eineinhalb Monaten, kurz nachdem die entscheidenden Lockerungen der Covid-Auflagen verkündet wurden, wurde der Beschluss gefällt, etwas zu machen. Da die Vorbereitungszeit für das Einstudieren eines Theaterstücks nicht reichte, fiel die Wahl auf einen Sketchabend mit einem gut 45-minütigen Programm, das an diesem Abend gleich drei Mal aufgeführt wurde.

Wer wollte, konnte während der nächsten Aufführung im Saal bleiben, allerdings dann in den hinteren Reihen, damit die neuen Zuschauer die besten Plätze haben konnten.

Über Verschmähte und Verliebte

Den Anfang machten die Schauspieler mit der Darstellung typischer Szenen in einem Kino, beginnend mit dem Vorbeidrängen an bereits Sitzenden über neugierige Blicke zur Sitznachbarin, bis hin zur heiteren Überzeichnung in Form eines verliebten Paars, das leider getrennt sitzen und Zärtlichkeiten nach dem „Stille-Post-Prinzip“ über die dazwischen sitzenden Gäste austauschen musste.

Für Lacher sorgte ein Knecht, der seinen Job beim Bauern wegen zuviel Stress mit den Hühnern kündigen wollte – eine Rolle, in der Manuel Rinder durch das Nachmachen von Hühner-Lauten für jede Menge Lacher sorgte.

Keine leichte Aufgabe hatte Harald Böhm als heiratswilliger Dachpappenhändler, der aufgrund eines Sprachfehlers kein „a“ aussprechen kann und stattdessen immer „u“ sagt. Da waren Missverständnisse vorprogrammiert.

Regisseur Harald Rinder hatte mit einer Gesangseinlage samt Schweinegrunzen einen kurzen Part neben der Rolle als Moderator, zum Abschluss stellten die Schauspieler in einer aufeinander abgestimmten Choreografie verschiedene Berufe dar.