Landjugend und Jugendverein: Party auf Thayahalbinsel

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Im tropischen Ambiente konnten die Partygäste entspannt in den Sommer starten. Für die musikalische Unterhaltung sorgten die DJs Sovero. An der 25 Meter langen Hauptbar und an der Shot- und Weinbar war für jeden Partygänger das passende Getränk zu finden.

Auch Bürgermeister Siegfried Walch ließ sich die sommerliche Partynacht nicht entgehen. Die Einnahmen dienen zur Brauchtumspflege, für soziale Projekte, Ausflüge und Erneuerung des Jugendvereins.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.