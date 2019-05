Zu einem Crash zwischen einem Lkw und einem Pkw kam es am 8. Mai kurz nach 8 Uhr zwischen Niederedlitz und Göpfritzschlag. Der Pkw-Lenker, ein 28-jähriger Schweiggerser, wurde leicht verletzt.

Lkw krachte in Pkw: 28-Jähriger verletzt .

Der Schweiggerser fuhr von Niederedlitz in Richtung Göpfritzschlag. Zu diesem Zeitpunkt lenkte ein 53-jähriger Dobersberger einen Lkw auf einem unbenannten Feldweg in Richtung Landesstraße 8164. Er wollte diese Landesstraße übersetzen und hielt laut Polizei vor der „Vorrang-Gebe-Tafel“ an.

Da er kein Fahrzeug auf der Landesstraße wahrnahm, übersetzte er die Straße. Der Lkw krachte aber gegen die Fahrerseite des aus Richtung Niederedlitz kommenden Pkw. Durch die Wucht des Anpralles geriet der Pkw ins Schleudern, kam nach 50 Metern links von der Fahrbahn ab und landete nach einem Überschlag am Dach liegend im angrenzenden Feld.

Der Schweiggerser konnte das Fahrzeug alleine verlassen, er erlitt eine leichte Verletzung an der rechten Hand und wurde ins Landesklinikum Waidhofen eingeliefert. Der Lkw-Lenker wurde nicht verletzt.

Die Bergung des Pkws und die Reinigung der Fahrbahn führten die Feuerwehren Karlstein und Göpfritzschlag durch. Den Abtransport des beschädigten Lkw übernahm eine Firma.