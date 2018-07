Karlstein trauert um den ehemaligen Bürgermeister Ernst Herynek, der am Samstag nach einem schweren Krebsleiden im 65. Lebensjahr verstorben ist.

Herynek war 37 Jahre in der Gemeindepolitik tätig. Er wurde bereits mit 26 Jahren in den Gemeinderat gewählt, fünf Jahre danach wurde er geschäftsführender Gemeinderat. 1994 wurde er zum Vizebürgermeister gewählt und 2005 zum Bürgermeister. Diese Funktion übte Ernst Herynek bis Ende Jänner 2018 aus.

Erst vor wenigen Wochen wurde Ernst Herynek von seinem Nachfolger als Bürgermeister, Siegfried Walch, durch die Überreichung der Ehrenbürgerurkunde im Zuge des Feuerwehrjubiläums in Karlstein geehrt. „Deine jahrzehntelange Tätigkeit hat unsere Gemeinde geprägt“, betonte Walch bei der Überreichung der Urkunde. Er führte vor allem aus, dass der Umbau des Gemeindeamtes und der Einbau der Volksschule Meilensteine in der Tätigkeit Heryneks seien, die noch viele Jahre lang Wirkung zeigen und an ihn erinnern werden.

Verabschiedung findet am 14. Juli statt

Ernst Herynek war immer ein bodenständiger Mensch. Als Bauer stand er mit beiden Füßen im Leben und war sich für keine Arbeit zu schade. Dass er auch ein sehr geselliger Mensch sein konnte, der immer wieder mit Freunden beim Schnapsen ein Bummerl austrug, stellte er ebenfalls oft unter Beweis.

Die Verabschiedung von Ernst Herynek beginnt am Samstag, 14. Juli ab 12 Uhr in der Pfarrkirche Obergrünbach, um 13 Uhr findet dann der Trauergottesdienst und anschließend die Bestattung auf dem Pfarrfriedhof statt.

Ernst Herynek hinterlässt seine Gattin Marianne, seinen Sohn Rainer, seine Schwiegertochter Elisabeth, seine Enkel Daniel und Oliver sowie seine Mutter Frieda. Die Familie ersucht, von Kranz- und Blumenspenden Abstand zu nehmen und den dafür vorgesehenen Betrag an die Caritas Tagesstätte in Waidhofen zu spenden.