Probleme mit Wasserknappheit und ein allgemein schlechter Zustand machten den Tennisspielern auf den beiden Karlsteiner Sandplätzen das Leben schwer.

Eine Sanierung wäre dringend nötig gewesen. Der Tennisverein UTC Karlstein und die Marktgemeinde entschieden sich schließlich zu einem Neubau im Bereich des Fußballplatzes. „Dadurch haben wir die Sport-Infrastruktur Karlsteins an einem Ort“, hebt Sektionsleiter Michael Datler hervor. Rund 80.000 Euro kostet das Bauvorhaben, für das ein Böschungs-Grundstück neben dem Fußballplatz geebnet werden musste, um die Voraussetzungen für den 37 mal 18 Meter große Tennisplatz zu schaffen.

"Man brauchte keine Bewässerung"

Es gibt dann zwar statt zwei Plätzen nur noch einen, der dafür aber auf dem Stand der Technik ist. Anstelle des bewässerungs- und pflegeaufwändigen Sandbelags kommt ein Kunstrasenbelag mit Quarzsand zum Einsatz. „Man braucht keine Bewässerung, und im Frühjahr ist der Platz schneller einsatzbereit“, erklärt Datler. Die Vereinsmitglieder erbringen so viele Arbeiten wie möglich in Eigenleistung. Die Arbeiten sind mittlerweile weit fortgeschritten, die Steinmauer zur Einfassung und die Fundamente für die Flutlichmasten stehen bereits. „Wir müssen den Platz nur noch schottern, dann kann die Firma, die den Belag macht, ans Werk gehen. Das wird etwa drei Wochen dauern. Läuft alles nach Plan, kann der Platz Mitte bis Ende Juni erstmals bespielt werden“, kündigt Datler an.

Den Löwenanteil der Baukosten von rund 70 Prozent trägt die Gemeinde, Tennisverein, Sportunion und das Land NÖ tragen je zehn Prozent. Der Tennisverein, dem derzeit rund 40 Mitglieder, darunter viele Kinder, angehören, will mit dem neuen Tennisplatz einen Impuls auch für erwachsene Mitglieder setzen – sowohl für Neumitglieder als auch ehemalige Mitglieder, die wegen des schlechten Platzzustands in die Nachbargemeinden abgewandert sind.