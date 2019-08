Dass der Spritzgussformen-Hersteller Husky-KTW sein Werk in Waidhofen mit Ende des Jahres schließen muss, ist seit März bekannt. Jetzt ist gewiss: Acht Lehrlinge müssen sich nicht mehr den Kopf über ihre berufliche Zukunft zerbrechen. Sie setzen ihre Ausbildung bei Pollmann fort.

Vier von ihnen haben bereits mit 1. August bei dem Betrieb zu arbeiten begonnen, der für die Automobil-Industrie produziert: Christian Pruckner und Patrick Annerl (Kunstsstoffformgeber) sowie Tobias Müllner und Marcel Matousek (Werkzeugbautechniker). Alle befinden sich im dritten Lehrjahr.

Drei weitere starten mit 1. September: Johannes Wiener, Marco Scharf und David Kainrath (Kunststoffformgeber im 4. Lehrjahr). Andreas Zabo wechselt mit 1. Oktober als ausgelernter Kunststoffformgeber zu Pollmann.

"Die Bewerberzahl für Lehrberufe wird von Jahr zu Jahr geringer"

Zusätzlich zur Lehrlingsübernahme von Husky-KTW starten mit August und September sieben neue Lehrlinge. „Pollmann kennt keinen Fachkräftemangel, denn wer selbst ausbildet, hat den eigenen Nachwuchs“, betont Personalentwickler Ernst Wurz. „Die Bewerberzahl für Lehrberufe wird von Jahr zu Jahr geringer. Wir gehen daher laufend in Waldviertler Schulen, um die Jugend auf die Zukunftschancen in technischen Lehrberufen aufmerksam zu machen.“

Das Unternehmen in Karlstein habe bewusst die Husky-Lehrlinge zum Schnuppern und Bewerben eingeladen. „Erfolgreiches Arbeiten braucht verstärkt gut ausgebildete Fachkräfte und auch Husky hatte eine gute Lehrlingsausbildung“, erklärt Wurz. Die für Pollmann Besten – insbesondere Kunststoffformgeber – erhielten die Möglichkeit, die Lehre fortzusetzen.

Pollmann bildet ab September insgesamt 47 Lehrlinge in acht Lehrberufen aus. Der Betrieb will als einer der größten Industrie-Arbeitgeber im Norden Österreichs permanent auf die Entwicklung seiner Mitarbeiter setzen, um den Expansionsherausforderungen in der globalisierten Welt meistern zu können. Die eigene Lehrlingsausbildung, die seit 75 Jahren besteht, bildet hierbei einen Schwerpunkt. Nach erfolgreichem Abschluss besteht – neben der Karriere als Fachexperte – die Chance, an einem internationalen Standort tätig zu werden.

„‚Karriere durch Lehre‘ ist bei Pollmann gelebte Wirklichkeit, ehemalige Lehrlinge sind als Abteilungsleiter, Teamleiter oder Gruppenleiter tätig“, schildet Wurz. „So gehen zwei Lehrlinge, ein Kunststofftechniker und eine Mechatronikerin, für einige Jahre zu Pollmann China.“