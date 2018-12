Gefrierender Regen bescherte den Feuerwehren in beiden Gemeinden eine unruhige Nacht: Insgesamt vier Mal mussten die Wehren in der Nacht von Sonntag auf Montag ausrücken, um hängengebliebene Fahrzeuge wieder flott zu machen.

Gegen 1.30 Uhr führte ein Lkw eine Anlieferung zu einem Lebensmittelgeschäft durch und rutschte auf der glatten Fahrbahn in einer abschüssigen, engen Kurve gegen eine Gartenzaunsäule. Bevor mit der Bergung begonnen werden konnte, wurde der Streuwagen der Gemeinde angefordert. Danach befreiten die Mitglieder der FF Karlstein den Lastwagen aus der misslichen Lage.

Die Nachtruhe dauerte für die Mitglieder allerdings nur kurz. Um 5.30 Uhr erreichte die FF Karlstein der nächste Alarm. Diesmal blieb ein Lkw auf der Landesstraße zwischen Griesbach und Schlader hängen. Nachdem der Streudienst Riesel aufgebracht hatte, konnte der Fahrer wieder weiterfahren.

In der Früh blieben in Unterpertholz (Gemeinde Raabs) und in Waldreichs je ein Krankentransportwagen stecken. Die Feuerwehren Waldreichs und Unterpertholz rückten aus, um die beiden Fahrzeuge wieder auf festen Boden zu ziehen.

Glücklicherweise kam es trotz der schlechten Fahrverhältnisse nach dem Eisregen am Montagmorgen zu keinen Unfällen im Bezirk Waidhofen. Personen kamen nicht zu Schaden.