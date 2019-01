Seinen schon länger mit Bürgermeister Siegfried Walch (ÖVP) besprochenen Rückzug als Vizebürgermeister der Marktgemeinde Karlstein vollzog Manfred Damberger (ÖVP) mit Jahresende.

„Ich habe in den vergangenen Jahren einen ausgezeichneten Einblick in die Gemeindearbeit erhalten, für den ich sehr dankbar bin. Es war eine schöne Zeit, aber jetzt ist es an der Zeit, neue Aufgaben zu finden“, begründet Damberger seinen Entschluss, die Funktion als Vizebürgermeister zur Verfügung zu stellen. Im Gemeinderat will er weiter tätig sein, er ist auch bereit, Aufgaben im Gemeindevorstand zu übernehmen. Der Rücktritt sei länger geplant gewesen: „Mir war es wichtig, einen reibungslosen Übergang zu schaffen. Es ist überhaupt kein Gram oder Ähnliches dabei“, versichert Damberger.

Als möglicher Nachfolger wird bei der Gemeinderatssitzung am Freitag der geschäftsführende Gemeinderat Matthias Kitzler von der ÖVP vorgeschlagen und zur Wahl gestellt werden. Kitzler ist seit April 2010 im Gemeinderat der Marktgemeinde Karlstein, seit November 2015 ist er im Gemeindevorstand als geschäftsführender Gemeinderat für das Aufgabengebiet Zivilschutz zuständig.