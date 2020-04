Im Zuge der Covid-19-Krise hat sich das Waldviertler Autozuliefer-Unternehmen Pollmann entschieden, in den Werken Karlstein und Vitis für die Zeit vom 1. April bis 30. Juni Kurzarbeit einzuführen.

Am chinesischen Standort in Kunshan werden die Arbeiten bereits wieder hochgefahren. Die Nachfrage ist ermutigend: Es bestehen in China gute Aussichten, ab Mai wieder in vollem Planungsumfang produzieren zu können. Seit Mitte März bekommt Pollmann die Auswirkungen der OEM (Original Equipment Manufacturer = Erstausrüster)-Werksschließungen in den Lieferabrufen zu spüren. Bis dorthin hatte sich die Auftragslage als stabil erwiesen. Mit dem schnellen und deutlichen Rückgang der Kundenabrufe war die Entscheidung zur Kurzarbeit in den letzten Märztagen unaufschiebbar geworden.

In Karlstein und Vitis produzieren die Werke derzeit nur auf niedrigem Niveau

Einige wenige Anlagen werden in Gang gehalten, um verbleibende Aufträge abzuarbeiten und für künftige Situationen flexibel zu bleiben. Alle Bauteile können weiterhin produziert und die Lieferkontingente planmäßig abgerufen werden. In der Fertigung wurden die verbleibenden Schichten so organisiert, dass eine Begegnung der Kollegen vermieden werden kann. Die Kurzarbeits-Regeln gelten auch für alle Mitarbeiter im administrativen Bereich, die überwiegend im Home Office arbeiten.

Pollmann Pollmann-CEO Herbert Auer sieht gute Aussichten für das Werk in China.

Auch an den Standorten in den USA und Tschechien mussten die Kapazitäten an die Abrufe angepasst werden. Wie die Zeit nach Corona aussehen kann, erfährt Pollmann in China. Im Werk in Kunshan musste mit Ende Jänner die Produktion zu 80 Prozent eingestellt werden. Mit einem kleinen Teil der regional ansässigen Stammbelegschaft konnte aber ein Notbetrieb aufrecht erhalten werden. Mit dem Hochfahren im März und der Rückkehr der Mitarbeiter aus den Quarantäneregionen gelang Pollmann China ein zufriedenstellender Aufbruch aus dem Corona-Tief.

Die Kundenabrufe erwiesen sich in den ersten Aprilwochen als stabil. CEO Pollmann International Herbert Auer: „Es bestehen gute Aussichten für China, im Mai bereits wieder die budgetierte Auslastung einfahren zu können. Wir sind alle optimistisch für einen ähnlich guten Neustart in Österreich“.

Auch Robert Pollmann, geschäftsführender Gesellschafter, ist optimistisch: „Das Kurzarbeitszeitmodell sichert nicht nur Arbeitsplätze, es bietet auch maximale Flexibilität in den Lieferabrufen.“ Er sieht gute Chancen, nach dem Ende der Gesundheits- und der daraus resultierenden Wirtschaftskrise die Maschinen wieder in vollem Umfang hochfahren zu können: „Die Bundesregierung hat uns ein funktionierendes Werkzeug in die Hand gegeben, um die Arbeitsplätze in der Region zu halten. Die positiven Erfahrungen aus China zeigen, dass wir für das Hochfahren nach der Pause gerüstet sein müssen.“