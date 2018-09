14 neue Lehrlinge beginnen in diesem Jahr ihre Ausbildung bei der Firma Pollmann.

Besonders hervorzuheben ist die hohe Anzahl an weiblichen Lehrlingen in den Lehrberufen der Metall- und Werkzeugbautechnik, Prozesstechnik, Kunststofftechnik, Mechatronik und Metallbearbeitung.

Derzeit bildet Pollmann 46 Lehrlinge in acht technischen Lehrberufen in vier Jahrgängen aus. Fachvorträge durch hausinterne Mitarbeiter oder Mithilfe bei Projekten und Schulungen erweitern das Ausbildungsprogramm.

Die Aktion „Fit for International“ bildet eine besondere Motivation in der Lehrzeit. Die Jahrgangsbesten in den Abschlussklassen dürfen an einem Auslands-Standort von Pollmann arbeiten.