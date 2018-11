Die Waldviertler Kräutertees von Kräuterpfarrer Benedikt sind seit Anfang November auch in der Bundeshauptstadt zu erstehen, und zwar in der besonders traditionsreichen „Theehandlung“ Schönbichler in der Wollzeile im ersten Bezirk.

Feierlich eröffnet wurde die Partnerschaft mit einer Teeverkostung des Kräuterteesortiments und einer persönlichen Beratung durch Kräuterpfarrer Benedikt, der gemeinsam mit Franz Schreiner, Geschäftsführer von Schönbichler, einleitende Worte zur gelungenen Zusammenarbeit sprach.

Der Karlsteiner Bürgermeister Siegfried Walch verwies auf die Wichtigkeit dieser Zusammenarbeit für die gesamte Region.

Abgerundet wurde der Tag für die Teilnehmer mit einer Sekt- und Kräuterlikörverkostung aus dem Kräuterzentrum.